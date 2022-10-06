عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الصباح فى القليوبية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ خالد علي ، احد اهالى قرية الصباح مركز قليوب فى القليوبية  ، شكوى لـ خدمة شكاوى "بين الناس"، بموقع “صدى البلد”؛ يستغيث من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، مما يهدد سلامة المنطقة.

 

وقال خالد على فى شكوى " نعاني نحن سكان  قرية الصباح مركز قليوب فى القليوبية من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال عند ذهاب والخروج من المدارس .

 

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية . 

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الهارب محمد علي.. نص شهادة مأمور قسم الأربعين حول أحداث قضية الجوكر

ترشيحاتنا

87 سنة سجن.. سقوط مقاول هارب من 47 قضية في القاهرة

عوائد الأمن والاستقرار.. 2 مليار جنيه لتمويل 47 ألف مشروع بسيناء ومدن القناة

2 طن لحوم وفراخ مجهولة.. مداهمة مصنع في القاهرة وضبط صاحبه الأجنبي

4 أفعال عقوبتها الإعدام والغرامة بقانون مكافحة المخدرات

الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويلتقط الصور التذكارية معهم

بعد قرار أوبك +.. ارتفاع جنوني بأسعار النفط في بورصات الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فائدة خارقة لـ بذور الكزبرة .. تعالج مرض شائع بين المصريين والعرب

بعد تصريحاتها الأخيرة .. جمبسوت ياسمين عز في دبي يثير الجدل| سعر خرافي

3 حاجات عملتهم في حياتي.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ