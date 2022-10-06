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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 15 شخصًا في غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان

صدى البلد

  لقى 15 شخصا مصرعهم وفقد آخرون؛ في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان.
وذكر خفر السواحل اليوناني - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم الخميس - أنه "عُثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة بعد غرق زورق يحمل نحو 40 شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة" موضحا أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وتجري عمليات لمساعدة آخرين.
وأضاف أن هناك زورقا شراعيا ثانياً يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة (سيتيرا) وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتي، مشيرا إلى تمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ، بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا.
 

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