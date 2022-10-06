تحارب الشيخوخة.. 4 فيتامينات لا غنى عنها للحفاظ على ذاكرة كبار السن

يؤدي نقص الفيتامينات المحددة إلى التدهور المعرفي ، لكن تناول الفيتامينات المناسبة يمكن أن يحافظ على صحة العقل ويقي من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر معرفة ما يجب أن تأخذه يمكن أن يعزز بشكل كبير ذاكرة كبار السن وصحة الدماغ بشكل عام تعتبر الفيتامينات الأربعة التالية من أفضل الفيتامينات لتقوية الذاكرة وفقا لما نشره موقع homecareassistancetampabay .

1. فيتامين د



فيتامين د ضروري لتنظيم الفوسفور والكالسيوم في الدماغ. قد يؤدي نقص هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون إلى إعاقة قدرة الدماغ على معالجة ذكريات جديدة والتخطيط لها وتطويرها. هناك أيضًا ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين (د) وفقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة.

عندما تكون مستويات فيتامين (د) منخفضة ، يكون لدى الجسم أيضًا قدرة أقل على مكافحة الالتهاب في الدماغ. غالبًا ما يزداد الالتهاب مع تقدم العمر ، ويمكن أن يتلف خلايا الدماغ ويساهم في فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي الذي غالبًا ما يُلاحظ في حالات مثل مرض الزهايمر.

ذكرت مراجعة بحثية لدراسة أجريت في كلية الطب بجامعة سانت لويس ونشرت في Touch Neurology أن ما بين 70 و 90 في المائة من كبار السن الذين يعانون من مشاكل معرفية لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.

لتعزيز الصحة المعرفية ، قد يحتاج كبار السن إلى المساعدة في الحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجونها. يمكن لكبار السن الذين يرغبون في البقاء بصحة جيدة مع تقدمهم في العمر الاستفادة بعدة طرق عندما يتلقون رعاية مهنية داخل المنزل.

2. فيتامين سي



يُعرف فيتامين C أيضًا باسم حمض L-ascorbic ، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة التي يمكن أن تقلل وتتخلص من الجذور الحرة ، والتي يمكن أن تؤثر بسرعة على خلايا دماغ كبار السن.

بمساعدة فيتامين ج ، يمكن للبالغين المتقدمين في السن إدارة صحة خلايا الدماغ وتعزيز ذاكرتهم بالإضافة إلى وظائف الدماغ الأخرى. من المعروف أيضًا أن فيتامين سي له خصائص وقائية ضد فقدان اليقظة العقلية ومشاكل الذاكرة الأخرى.

3. فيتامينات ب



تشمل فيتامينات ب مجموعة من ثمانية فيتامينات قابلة للذوبان في الماء تشمل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وحمض البانتوثنيك و B6 والبيوتين و B12 وحمض الفوليك. تلعب هذه الفيتامينات دورًا متساويًا في تعزيز الذاكرة مع توفير صحة الدماغ المثلى. نظرًا لأن هذه الفيتامينات تعمل معًا بشكل متناغم لدعم وتعزيز وظائف المخ ، فجميعها ضرورية لتلقي أقصى قدر من فوائد الذاكرة والدماغ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في جامعة نورثمبريا ونشرت في مجلة Nutrients . يمكن لكبار السن استخدام مخطط الفيتامينات الخاص بمعهد الطب للعثور على متطلبات فيتامين ب الخاصة بهم بناءً على جنسهم وعمرهم ، ثم مناقشة الجرعة مع طبيبهم.

على الرغم من أن الاستهلاك اليومي للفيتامينات ضروري ، إلا أنه لا يستطيع جميع كبار السن إعداد وجبات مغذية بأنفسهم. قد يمثل الحفاظ على جودة حياة عالية تحديًا لبعض كبار السن ، ولكن يمكن لمقدمي الرعاية المحترفين مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف.

4. فيتامين هـ



قد يفيد فيتامين (هـ) الذاكرة ويقلل من خطر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر من خلال حماية خلايا الدماغ من التلف.

أظهرت الأبحاث أيضًا وجود علاقة واعدة بين فقدان الذاكرة وانخفاض مستويات فيتامين (هـ) في الدم لدى كبار السن ، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في مركز الشيخوخة بجامعة إنديانا ونشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة . قام الباحثون باختبار 4809 أفراد تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق على مدى ست سنوات. أجرى الأطباء اختبارين سهلين للذاكرة واختبارات للدم ، وجمعوا معلومات عن خلفيات المشاركين. ووجدوا أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (هـ) وفقًا لفحوصات الدم لديهم ذاكرة أضعف مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى.

يحتاج بعض كبار السن إلى دعم إضافي من خلال إعداد الوجبات اليومية والبقاء نشطين في المنزل. في كثير من الأحيان ، يواجه أفراد الأسرة التحدي المتمثل في رعاية والديهم المسنين. بالنسبة لبعض العائلات ، قد تكون رعاية أحد كبار السن أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان. لحسن الحظ ، يمكنهم الاعتماد على الرعاية المهنية المؤقتة.