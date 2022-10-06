أكيورا تفتج باب الحجز لـ  إصدار TLX Type S PMC موديل 2023

أعلنت شركة "أكيورا" الذراع الأكثر فخامة لـ "هوندا" اليابانية عن فتح باب الحجوزات لسيارتها الجديدة أكيورا TLX Type S PMC Edition موديل 2023، ولكن بشرط أن تطلب السيارة السيدان الرياضية بلون طلاء أحمر.

أما في حالة رغبة العميل في حجز إصدار أكيورا TLX PMC باللون الأبيض 130R، فسيتعين عليه الانتظار حتى 9 نوفمبر لتقديم الطلب، بينما سيتعين على أولئك الذين يسعون لشراء السيارة بلون الأزرق المسمى Blue Pearl الانتظار حتى 8 ديسمبر لإجراء حجزهم .

وتعيش سيارة أكيورا NSX موديل 2022 الرياضية أيامها الأخيرة بعد قرار وقف إنتاجها نهائيا بعد العام الحالي، منهية بذلك تاريخ امتد لـ 6 سنوات فقط وإصدار حصري وحدود يحمل شارة Type S الرياضية بقوة 600 حصان، ولكن بينما ينهي مركز تصنيع السيارات عالية الأداء تصنيع NSX Type S في مصنع أوهايو قريبًا سيظل فنيو المركز مشغولين في تصميم إصدار أكيورا TLX Type S PMC ، والذي يستلهم الكثير من مكوناته وتصميم من أكيورا NSX مع تحديثات على التصميم ولون جديد للمقصورة.

يكتسب إصدار PMC الخاص بعض التغييرات البصرية الطفيفة المختلفة عن النسخة القياسية TLX مثل طلاء السقف والانتنا ومقابض الأبواب باللون الأسود Berlina ، بينما تم طلاء أطراف أنابيب العادم الرباعية بالكروم الأسود، يتم تركيب السيارة على عجلات مقاس 20 بوصة بلونها النحاسي ، بينما يضيف الإصدار الخاص أيضًا سبويلر شفة من ألياف الكربون و دفيوزر خلفي ، بالإضافة إلى عتبات أبواب جانبية سوداء وشارات خارجية. سيتم تقديم إصدار PMC بثلاثة ألوان مستعارة من طراز أكيورا NSX وهما NSX - Curva Red و 130R White و Long Beach Blue.

يتلقى إصدار PMC من أكيورا TLX أيضًا نفس المعالجة الخاصة لما بعد الإنتاج مثل شقيقتها الأكبر أكيورا NSX ، مع فحص ديناميكي وفحص للطلاء واختبار محاكاة الطرق الوعرة. المركبات محمية بغطاء سيارة ويتم شحنها إلى الوكلاء الرسميين و تجار التجزئة في ناقلات مغلقة تحمل كل سيارة على حدى.

و سيتم فتح طلبات إصدار TLX Type S PMC في وقت لاحق من هذا العام قبل تشغيل الإنتاج المحدود ، لكن Acura لم تحدد السعر حتى الآن.