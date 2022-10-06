صحف الإمارات: السيسي يجدد التحذير من خطورة الشائعات.. الأمم المتحدة تدعو الأطراف في اليمن إلى تمديد الهدنة.. وبايدن محبط بعد قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط

تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

أنصار الإطار التنسيقي يستعدون للخروج بمظاهرات لدعم تشكيل حكومة عراقية جديدة

الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة عقوبات جديدة على روسيا

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات والأخبار على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مقدمتها دعوة الأمم المتحدة أطراف الصراع في اليمن إلى تمديد الهدنة، وتبني الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا.

في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، من خطورة بث الشائعات لأنها جريمة ضد أمن المجتمع.

وطالب السيسي، في كلمة خلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها وزارة الأوقاف، بـ«الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البنّاء، بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب، بهدف الهدم والإفساد».

وقال السيسي إن «احتفالنا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته، واتخاذه قدوة في الأخلاق الكريمة».

وأضاف: «إننا نمضي معاً في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاصٍ للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، ودعماً لجهود الدولة التنموية، من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات، على امتداد رقعة الوطن».

وذكرت صحيفة "الخليج" أن مرسومًا أميريًا صدر في الكويت بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضم 15 وزيراً ووزير دولة، بينهم سيدتان.

وحمل الأمر الأميري توقيع ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بناء على الأمر الأميري الصادر في 15 من نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثانية، بينما أكد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحرص على التمسك بالدستور والقانون وتلبية احتياجات الشعب.

ونقلت صحيفة "البيان" عن الأمم المتحدة تحذيرها من مخاطر كبيرة في حال تجدد القتال في اليمن نتيجة عرقلة الحوثيين تمديد وتوسعة الهدنة.

وحث المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، حث أطراف النزاع اليمني على البناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها. وقال: «أدعو بشدة أطراف النزاع إلى الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها للبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية».

وفي بيان له أكد المسؤول الدولي أن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022، أدت إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين الذين يعيشون في مناطق كان يصعب الوصول إليها سابقاً، وعززت وصول الناس إلى الخدمات، وشجعت على عودة النازحين داخلياً إلى مجتمعاتهم الأصلية في المناطق القريبة من الجبهات.

وبحسب موقع "24"، تعتزم جماهير الإطار التنسيقي الشيعي الخروج بمظاهرات لدعم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإنهاء الفوضى والانفلات الأمني.

وذكر بيان للجنة التحضيرية للحراك الجماهيري التابعة للإطار التنسيقي: "نعلن بدء الاستعدادات لتظاهرات شعبية عارمة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بإنهاء الأزمة الحالية والإسراع بتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تعمل على إنهاء الفوضى والانفلات الأمني".

كما طالبت اللجنة في بيانها بضرورة "محاسبة المفسدين وإنجاز موازنة العام المقبل والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الأزمة الاقتصادية المقبلة والإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة"، وذكر البيان "سيعلن عن زمان ومكان التظاهرات لاحقاً".

وما زالت بوادر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة معلقة من جهة عدم توصل الكرد على اتفاق لتسمية مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما لايزال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يرفض السماح لقوى الإطار التنسيقي الشيعي بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة ويصر على تولي المنصب من قبل شخصية مستقلة.

دوليًا، أبرزت "الإمارات اليوم" اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بعد ضمها أربع مناطق أوكرانية، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى سفراء الدول الـ27. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الخميس، حسب دبلوماسيين.

استكمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، رسمياً ضم أكثر من 15% من مساحة أوكرانيا، وأصدر مرسوماً يقضي بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا، في حين أعلنت أوكرانيا تقدم قواتها في منطقتها لوجانسك. في الأثناء اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بعد ضمها مناطق أوكرانية، على ما أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي.

وفي أكبر توسيع للأراضي الروسية فيما لا يقل عن نصف قرن، وقع بوتين قوانين لضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا إلى روسيا.

نقلت "الاتحاد" عن بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن «يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+» القاضي بخفض الإنتاج النفطي بشكل كبير.

وأضافت الرئاسة الأمريكية: «في ضوء قرار اليوم، ستتشاور إدارة بايدن مع الكونجرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم (تحالف الدول المنتجة للخام) في أسعار الطاقة».

وقالت "البيان" أن وزارة الخارجية الأمريكية أدانت عملية الإطلاق الصاروخي، التي نفذتها كوريا الشمالية اليوم الخميس، ودعت بيونج يانج إلى الكف عن "الاستفزازات".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في تصريحات صحفية: "ندعو كوريا الشمالية إلى الكف عن المزيد من الاستفزازات والانخراط في حوار مستدام وموضوعي".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس غداة إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه.

وبحسب موقع "24"، من المتوقع أن يحضر أكثر من 40 قائداً من جميع أنحاء أوروبا إلى براغ اليوم الخميس، للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي لـ "الجماعة السياسية الأوروبية".

والهدف من المنتدى الجديد هو تحسين التعاون بين الدول الأوروبية خارج حدود الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وتركيا ودول غرب البلقان ومنطقة القوقاز.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شخصياً بينما من المقرر أن ينضم الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر الفيديو.

وفضلاً عن المشاكل الاقتصادية الأوسع نطاقاً، من المقرر أن يعقد القادة محادثات مائدة مستديرة حول تغير المناخ، وأزمة الطاقة، والغزو الروسي لأوكرانيا.