الأهلي يكتسح ريد ستار الإيفواري ويصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو، لنصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وصعد المارد الأحمر لقبل النهائي عقب اكتساحه لنظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43 - 26.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 23 - 9، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على صالة الحمامات.

وينتظر زملاء إسلام حسن الفائز من المواجهة التي تجمع بين غريمه التقليدي الزمالك المصري ونظيره شباب كينشاسا الكونغولي، والمقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء الخميس بتوقيت تونس.

وتضم قائمة أبناء القلعة الحمراء 18 لاعبًا وهم: "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - البرازيلي راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي".