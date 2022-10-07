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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

يجب الاهتمام بمتابعة قياس ضغط الدم بشكل منتظم لسلامة صحتنا، حيث إن ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي للانسان يؤثر على صحته ويسبب أضرارا ومشاكل صحية وفي بعض الحالات يكون مميتا.

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لذلك ينصح الأطباء بفحص ضغط الدم بشكل دوري لتفادي اي أضرار. 

أشار الدكتور زينتيجان، إلى أنه غالبا ما يكون ارتفاع ضغط الدم بدون اعراض ويكون مرتفعا للغاية، لذلك وصفه بالقاتل الصامت.


أسباب ارتفاع ضغط الدم


هناك عدة اسباب تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم نستعرضها فيما يلي..
١- تناول أطعمة غنية بالملح والكوليسترول
٢- حالات تعاني من مرض السمنة
٣- المرض السكري
كل هذا يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. فلابد من متابعة قياس ضغط الدم. يستخدم الأطباء اجهزه لقياس ضغط الدم ويمكن للأشخاص استخدام هذه الاجهزه في المنزل لقياس ضغط الدم. 
كيفية قراءة ضغط الدم:
١- القراءة الانقباضيه وهي( العدد العلوي) ١٢٠مم زئبق. 
٢- القراءة الانبساطية وهي( العدد السفلي)٨٠ مم زئبق. 
هذا المعدل الطبيعي لضغط الدم.

ونوه مركز السيطره على الامراضCDC إلى ان ٢٤% من البالغين الذين لم يتحكموا في ارتفاع ضغط الدم يصابون بنوبة قلبية وسكتة.
طرق التحكم في ارتفاع ضغط الدم:
١- اتباع نظام غذائي صحي ومثالي.
٢- ممارسة التمارين الرياضية. 
٣- تناول أدوية ضغط الدم. 

وأشارت الأبحاث إلى ان الذين تتراوح أعمارهم من٥٠-٨٠ عاما هم الفئه العمريه الأكثر تأثرا بارتفاع ضغط الدم.     
يتسبب ارتفاع ضغط الدم في العديد من المشاكل الصحيه والاضرار التي تصيب الإنسان.
أضرار ارتفاع ضغط الدم:
١- السكتة الدماغية.
٢- أمراض القلب التاجية.
٣- أمراض الكلي.

وقالت منظمة الصحه العالميهWHo ان هناك ١٠١٣ مليون شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، لذلك ينصح الأطباء بفحص ضغط الدم بشكل منتظم لتفادي هذه المشاكل.

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