مع بداية العام الدراسة|خبيرة إتيكيت تكشف روشتة نجاح العلاقة بين الطلاب والمدرسين

قالت الدكتورة دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية، علينا تعليم أبنائنا وتذكيرهم دوما بحسن التعامل بطريقة جيدة مع المعلم وغيره من الأشخاص لأن هذا أمر فى غاية الأهمية من أى وقت مضى.



أضافت دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت، في تصريحات لـ صدى البلد: أن مساعدة أبنائنا على تطوير مهارتهم الاجتماعية هى واحدة من أهم الوظائف المطلوبة من الآباء والأمهات و إطلاعهم على كيفية التفاعل بطريقة مهذبة متحضرة مع الأشخاص وخاصة المعلم، الذى يعد عاملا مهما فى حياة أى طالب على المدى البعيد والقصير وتشكيل شخصيته وقناعاته، فالمعلم إنسان درس وتعلم وتخصص في مجال معرفي وعلمي معين بحيث أصبح مؤهلا للوقوف أمام الطلبة داخل الفصل لينقل إليهم ثمرة علمه وحصيلة خبرته من علمه.



نصائح لـ نجاح العلاقة بين الطلاب والمدرسين



كشفت دعاء بيرو خبيرة الإتيكيت، فيما يلي بعض القواعد للطلبة الأعزاء فى فن و إتيكيت التعامل مع المعلم .. قواعد تتضمن الأسلوب المهذب الراقى عند التخاطب والتعامل والتواصل مع المعلمين والمعلمات، لأن من يعلمنا حرفا يستحق منا كل التقدير و الإجلال، فما بالك وهؤلاء المعلمين الذين يعلمونك الكثير و الكثير كل يوم..

قواعد إذا تمسك بها كل طالب تجعل منه نموذج و قدوة صالحة وأسوة حسنة بين أقرانه: ألا وهى..

- احرص على مخاطبة معلمك بكلمة أستاذ أو مستر داخل المدرسة وخارجها، ولاتفعل مثل بعض الطلاب حينما يسألهم أحد زملائهم "من عندنا الحصة التالية؟" فتأتي الإجابات بذكر اسم المدرس دون أى ألقاب أو غيرها من الكلمات التي تحمل في طياتها السخرية.

- عند دخول المعلم الفصل ينبغي أن تقف له احترام وعندما يبدأ الشرح كن جالساعلى مقعدك باعتدال ونشاط مهيئا نفسك للدرس.

-لا تنتقد أسلوب معلمك في تدريس المادة ولتظهر له إنك تحب المادة التى يدرسها، ولو هناك دروس غير قادرعلى استيعابها أو فهمها وعندك مشاكل في مذاكرة مادته، تحدث معه بينك وبينه بعد الحصة بطريقة ودية وبمنتهى الشجاعة والصراحة.

- الانتباه والإصغاء لما يقوله المعلم في الدرس

-إذا أخطأ المعلم في طرحه أى معلومة أثناء شرحه للدرس لا يمكنك الاستهزاء منه، وقم بتوجيه سؤالك للمعلم بجدية ولباقة.

- يقدر المعلم بشكل جيد الطالب المتجاوب معه أثناء الدرس لحظة بلحظة...

- الاستئذان من أهم سمات الاحترام بين المعلم والطالب، فحينما تريد أمرا ما أو تريد أن تسأل عن شيء فعليك برفع يدك قبل الكلام، على أن لا يكون ذلك أثناء شرح فقرة في الدرس، وإنما تنتظر حتى يفرغ المعلم من النقطة التي هو بصددها.

- لا ترفع نبرة صوتك كثيراً عند مخاطبة معلمك، بل تكلم بصوت وسطى مسموع وبأسلوب لبق.

- ابتسم بلطف في وجه معلمك أثناء المرور لديه وإلقاء السلام عليه...

- لايفضل المعلم الطالب الثرثار، فاحرص على ألا تكون كذلك.

- حاول أن تكون نشيطا ومتفاعلاً أثناء الدرس لأن المعلم ينزعج من الطالب الخامل العديم المشاركة.

- احذر أن تنشغل بشيء أو أمر ما خلال الدرس.(فلا داعي إطلاقا لفتح الماسنجر أو الفيس بوك او الانستجرام من الموبايلات وقت الحصة )

- لايفضل المعلم الطالب كثير الغياب أو كثير الاستئذان دون مبرر...

- عامل زملاءك باحترام وود داخل وخارج الفصل حتى تكسب احترام زملائك ومعلميك... فاحترام زملاء الفصل هو أهم جزء يظهر احترام الطالب لنفسه ولمدرسته وللمعلمين وحبه لهم .. فإذا احترمت حق الزملاء فى التعلم والتمتع بحقوقهم فسوف يحترمونك ويحبونك أيضا وتكسب تقدير وثقة جميع المعلمين والمعلمات بالمدرسة..

- اهتم بنظافتك الشخصية واحرص على ان يكون هندامك نظيفا ومرتبا...

- طرح الاسئلة الذكية والمهمة أسلوب مهم للفت نظر المعلم إليك...

- لا تفكر او تحاول الغش فهي صفة تبعدك عن الاحترام,اضافة الى انها حرام...

- المصارحة والمكاشفة مع معلمك دليل على الثقة والمحبة المتبادلة بين المعلم والطالب.

- إياك والخروج من الفصل في حال تأخر المعلم لسبب ما، وينبغي عليك الانتظارفي فصلك وعلى مقعدك حتى يأتي من يسمح لك بالانصراف او حضور المعلم البديل.

- محاسبة نفسك أيها الطالب شىء مهم إذا اخطأت بحق معلمك..وهنا يلزم الاعتراف في حال بدر منك خطأ، والعمل على تصحيحه وعدم العودة إليه,وينبغى الاعتذار وقول كلمة آسف حتى تعيد الثقة والمحبة بينك وبين معلمك مرة أخرى..

- لاتتعدى حدود الأدب واللباقة حتي لو تبسط وتساهل معك فى الحوار و تنازل معلمك بالحديث معك في امور الحياة المختلفة راعي دائما إنه معلمك...

-إذا تكرر غياب المعلم عن المدرسة يمكنك السؤال عنه. لانه قد يكون فى إجازة مرضية .. عندها يمكن الاستئذان منه و زيارته أنت وأصدقائك للتعبير له عن مدى احترامكم وحبكم له بصدق.

