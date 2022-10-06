بكلمات لرتيبة الحفني وحسن كامي.. الأوبرا تحتفل بعيدها 34

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمرور 34 عام على افتتاحها حيث تستعرض فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ملامح من تاريخ الطرب خلال الحفل المقام في الثامنة مساء الأحد 9 أكتوبر على المسرح الكبير ويتناوب على قيادته المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر .

الأوبرا تحتفل بعيدها الـ٣٤

يبدا الحفل بفيلم وثائقى من إعداد استوديو المونتاج ويروى تاريخ الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الآن وأهم الأنشطة والعروض التي أقيمت على مسارحها او خارجها كما يضم كلمات لكل من الدكتورة رتيبة الحفنى ، الدكتور عبد المنعم كامل والفنان حسن كامى ، ثم تبحر الفرقة في نهر التراث وتتغنى بجميع اشكال وقوالب الموسيقي العربية التي قدمتها الاوبرا علي مدار 34 عاما.

كما يصاحب ثلاثة منها تابلوهات حركية لعارضين من فرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم فاروق الشريف هى موشح عجبا لغزال لـ فؤاد عبد المجيد ، قلبي دليلي لـ محمد القصبجي ، فين قلبي لـ محمد فوزي الى جانب موسيقى بشرف عربات السيكا - على قد الليل ما يطول لـ سيد درويش ، غريب الدار لـ محمد القاسم ، يا حلاوة الدنيا لـ زكريا أحمد ، سلم علي من الفلكلور واعداد عبد الحليم نويرة ، بصعب على روحي لـ احمد صدقى ، قد ما أحبك لـ محمد عثمان ، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر ، بشاير لـ عبد العظيم عبد الحق ، يا مالك القلب لـ محمد الموجى ، بيع قلبك لـ كمال الطويل ، يا حبيب الروح لـ رياض السنباطي ، ع الباب أنا ع الباب لـ محمد فوزي ، هذه ليلتي لـ محمد عبد الوهاب .. أداء مصطفى النجدي ، تامر عبد النبي ، أجفان ، وليد حيدر ، إبراهيم راشد ، محمد حسن ، نهاد فتحي ، رحاب عمر ، وعازف الكمان نصر الدين .

تفاصيل عن دار الأوبرا

المعروف ان دار الاوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم ثمانية مسارح هي الكبير ، الصغير ، المكشوف والنافورة الى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ، وتختص بتقديم اشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية هى الباليه ، الأوبرا ، الموسيقى الكلاسيكية والعربية ، الصالونات الثقافية ، معارض الفنون التشكيلية ، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء ونجحت فى صنع مكانة مميزة فى قلوب الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية .