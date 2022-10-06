الشباب والرياضة بسوهاج تحتفل بالذكرى 49 لنصر أكتوبر على طريقتها الخاصة

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج اليوم بذكرى نصر أكتوبر المجيد بمسيرة مشي شارك فيها جميع الهيئات الشبابية والرياضية علي مستوي المحافظة ولاعبي رياضة الاسكيت.

وتأتي الاحتفالات ضمن توجيهات وزير الشباب والرياضة بالاحتفال بنصر أكتوبر بجميع المحافظات، حيث وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة بدء الاحتفالات علي مستوي الجمهورية بواسطة الفيديو كونفرنس.

وحضر الاحتفال نائب محافظ سوهاج والمستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة ووكيل المديرية للرياضة والعاملين بالإدارة العامة للرياضة، وبدأت المسيرة من أمام جامعة سوهاج حتى كورنيش النيل الشرقي.

احتفالات نصر أكتوبر بسوهاج

وتحدث الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ مع المشاركين وقدم لهم التهنئة بذكرى نصر أكتوبر المجيد معبرًا عن سعادته بمشاركة جميع الفئات بالاحتفال.

وكذلك قدم وكيل الوزارة الشكر للمشاركين والحضور وشكر القيادات السياسية والتنفيذية وأكد للمشاركين ان حرب أكتوبر تعتبر نقطة فاصلة في حياة الشعب المصري جسدت بطولات وقوة الشعب المصري بجميع طوائفه وقيادته حيث كانت مصر نموذج للدولة والقوة الشاملة من خلال تكاتف الجميع مما أدى إلى تحقيق النصر واسترداد ارض الوطن في يوم النصر.