عن أعمالها غير المهادنة..هل استحقت الفرنسية آني إرنو جائزة نوبل في الأدب؟

فازت اليوم الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الآداب، وقد وصفت الأكاديمية الفرنسية في حيثيات المنح أنها منحت آني إرنو الجائزة المرموقة لشجاعتها وبراعتها على مستوى الكتابة، ودقتها على اكتشاف الجذور والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية.

كانت إرنو، التي تكتب الروايات عن الحياة اليومية في فرنسا بالإضافة إلى القصص الواقعية، وهي واحدة من أكثر المؤلفين شهرة في بلادها.

ومن بين المرشحين للفوز بالجائزة. قالت نوبل إنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إليها عبر الهاتف، لكنهم يتوقعون أن يتمكنوا من التحدث إليها قريبًا.

وإرنو هي أول كاتبة فرنسية تفوز بجائزة نوبل منذ باتريك موديانو في عام 2014. أصبحت الكاتبة الفرنسية السادسة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل حتى الآن.

وقالت أندرس أولسون، رئيسة لجنة نوبل، إن في عملها "تفحص إرنو باستمرار ومن زوايا مختلفة حياة تتميز بتباينات شديدة فيما يتعلق بالجنس واللغة والطبقة".

وُلدت إرنو عام 1940 ونشأت في بلدة يفيتوت الصغيرة في نورماندي. وقد درست في جامعة روان، ودرست لاحقًا في المدرسة الثانوية. ومن عام 1977 إلى عام 2000، كانت أستاذة في المركز الوطني. وأضافت أولسون وقالت: "طريقها إلى التأليف كان طويلًا وشاقًا".

كان أول ظهور لها من خلال كتابها Les armoires vides ، الذي نُشر عام 1974 في فرنسا و Cleaned Out باللغة الإنجليزية عام 1990. وكان كتابها الرابع، La place أو A Man’s Place ، إذ أصبح ذلك بمثابة إنجازها الأدبي الأهم.

أصبحت قصة مكان الرجل وقصة المرأة، التي نُشرت في الأصل عام 1988 بالفرنسية، من الكلاسيكيات المعاصرة في فرنسا. وقد فازت آني إرنو بجائزة Prix Renaudot في فرنسا عام 2008 عن سيرتها الذاتية The Years ، والتي كانت ضمن القائمة المختصرة لجائزة البوكر الدولية، وفي عام 2019 عندما تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة Alison L Strayer

نُشر عمل إرنو لأول مرة باللغة الإنجليزية بواسطة Seven Stories Press في الولايات المتحدة ، والتي أسسها دان سيمون في عام 1995. وقد تم تسمية الصحافة باسم المؤلفين السبعة الذين نشرهم سيمون لأول مرة في سبع قصص صحفية؛ وكان من بينهم إرنو

وفي المملكة المتحدة، نشر الناشر المستقل Fitzcarraldo Editions ثمانية من كتب آني إرنو، وهناك كتابان آخران في الطريق. سيصدر "العار" العام المقبل ، كما سيصدر أحدث كتاب لإرنو Le jeune homme.

آني إرنو.. كاتبة نسوية مهمة

وصف الناشر جاك تيستارد إرنو بأنها كاتبة نسوية مهمة للغاية، وقال إن كتاب السنوات، وهو أول كتاب لها يقرأه، كان "كتابًا رائعًا للغاية، بلا شك تحفة فنية".

قال تيستارد إن إرنو "تخترع شكلاً وتفعل شيئًا جديدًا حقًا في الأدب" مع فكتاب الأعوام بمثابة تقاطع بين الرواية والسيرة الذاتية والواقعية".

وأضاف تستارد إن "المشروع الأدبي لإيرنو كان الكتابة عن حياتها والتوصل إلى حقيقة الأمر بطريقة ما ... أعتقد أنها كتبت عن كل حدث مهم في حياتها، من إدراك الطبقات الاجتماعية كطفلة، وحتى الموت عن والدها ووفاة والدتها، بسبب الإجهاض غير القانوني الذي أجرته في فرنسا في الستينيات، إلى تجاربها الجنسية الأولى ثم الكتابة عن الحب والعاطفة والرغبة. "لقد كانت تفعل هذا منذ 50 عامًا وهناك وضوح حقيقي للغاية لعملها."

قالت تيستارد إنها متأثرة أيضًا بسيمون دي بوفوار، على الرغم من أن المرأتين لديهما خلفيات اجتماعية مختلفة جدًا. قال تيستارد إن إرنو جاء من مجتمع من الطبقة العاملة ، مثل عالم الاجتماع الفرنسي والمفكر العام والكاتب بيير بورديو.

تبلغ قيمة جائزة نوبل في الأدب 10 ملايين كرونة سويدية (840 ألف جنيه إسترليني)، وتذهب إلى الكاتب الذي يُعتبر، على حد تعبير وصية ألفريد نوبل، "الشخص الذي أنتج في مجال الأدب العمل الأكثر تميزًا في الاتجاه المثالي".

وقد مُنحت الجائزة العام الماضي لعبد الرزاق قرنح، "للتغلغل المتصلب والرحيم لتأثيرات الاستعمار ومصير اللاجئين في الخليج بين الثقافات والقارات". ومن بين الفائزين السابقين بوب ديلان، الذي تم الاستشهاد به لأنه "خلق تعبيرات شعرية جديدة ضمن تقليد الأغنية الأمريكية العظيمة".