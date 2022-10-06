عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عن أعمالها غير المهادنة..هل استحقت الفرنسية آني إرنو جائزة نوبل في الأدب؟

صدى البلد

فازت اليوم الكاتبة الفرنسية  آني إرنو بجائزة نوبل في الآداب، وقد وصفت الأكاديمية الفرنسية في حيثيات المنح أنها منحت آني إرنو الجائزة المرموقة لشجاعتها وبراعتها على مستوى الكتابة، ودقتها على اكتشاف الجذور والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية.

 

كانت إرنو، التي تكتب الروايات عن الحياة اليومية في فرنسا بالإضافة إلى القصص الواقعية، وهي واحدة من أكثر المؤلفين شهرة في بلادها.

ومن بين المرشحين للفوز بالجائزة. قالت نوبل إنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول إليها عبر الهاتف، لكنهم يتوقعون أن يتمكنوا من التحدث إليها قريبًا.

وإرنو هي أول كاتبة فرنسية تفوز بجائزة نوبل منذ باتريك موديانو في عام 2014. أصبحت الكاتبة الفرنسية السادسة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل حتى الآن.

وقالت أندرس أولسون، رئيسة لجنة نوبل، إن في عملها "تفحص إرنو باستمرار ومن زوايا مختلفة حياة تتميز بتباينات شديدة فيما يتعلق بالجنس واللغة والطبقة".

وُلدت إرنو عام 1940 ونشأت في بلدة يفيتوت الصغيرة في نورماندي. وقد درست في جامعة روان، ودرست لاحقًا في المدرسة الثانوية. ومن عام 1977 إلى عام 2000، كانت أستاذة في المركز الوطني. وأضافت أولسون وقالت: "طريقها إلى التأليف كان طويلًا وشاقًا".

كان أول ظهور لها من خلال كتابها Les armoires vides ، الذي نُشر عام 1974 في فرنسا و Cleaned Out باللغة الإنجليزية عام 1990. وكان كتابها الرابع، La place أو A Man’s Place ، إذ أصبح  ذلك بمثابة إنجازها الأدبي الأهم.

أصبحت قصة مكان الرجل وقصة المرأة، التي نُشرت في الأصل عام 1988 بالفرنسية، من الكلاسيكيات المعاصرة في فرنسا. وقد فازت آني إرنو بجائزة Prix Renaudot في فرنسا عام 2008 عن سيرتها الذاتية The Years ، والتي كانت ضمن القائمة المختصرة لجائزة البوكر الدولية، وفي عام 2019 عندما تمت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية بواسطة Alison L Strayer

نُشر عمل إرنو لأول مرة باللغة الإنجليزية بواسطة Seven Stories Press في الولايات المتحدة ، والتي أسسها دان سيمون في عام 1995. وقد تم تسمية الصحافة باسم المؤلفين السبعة الذين نشرهم سيمون لأول مرة في سبع قصص صحفية؛ وكان من بينهم إرنو

 

وفي المملكة المتحدة، نشر الناشر المستقل Fitzcarraldo Editions ثمانية من كتب آني إرنو، وهناك كتابان آخران في الطريق. سيصدر "العار" العام المقبل ، كما سيصدر أحدث كتاب لإرنو Le jeune homme.

نوبل لم تكن الوحيدة.. جوائز حصدتها الكاتبة آني إرنو

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

آني إرنو.. كاتبة نسوية مهمة

 

وصف الناشر جاك تيستارد إرنو بأنها كاتبة نسوية مهمة للغاية، وقال إن كتاب السنوات، وهو أول كتاب لها يقرأه، كان "كتابًا رائعًا للغاية، بلا شك تحفة فنية".

 

قال تيستارد إن إرنو "تخترع شكلاً وتفعل شيئًا جديدًا حقًا في الأدب" مع فكتاب الأعوام بمثابة تقاطع بين الرواية والسيرة الذاتية والواقعية".

وأضاف تستارد إن "المشروع الأدبي لإيرنو كان الكتابة عن حياتها والتوصل إلى حقيقة الأمر بطريقة ما ... أعتقد أنها كتبت عن كل حدث مهم في حياتها، من إدراك الطبقات الاجتماعية كطفلة، وحتى الموت عن والدها ووفاة والدتها، بسبب الإجهاض غير القانوني الذي أجرته في فرنسا في الستينيات، إلى تجاربها الجنسية الأولى ثم الكتابة عن الحب والعاطفة والرغبة. "لقد كانت تفعل هذا منذ 50 عامًا وهناك وضوح حقيقي للغاية لعملها."

 

قالت تيستارد إنها متأثرة أيضًا بسيمون دي بوفوار، على الرغم من أن المرأتين لديهما خلفيات اجتماعية مختلفة جدًا. قال تيستارد إن إرنو جاء من مجتمع من الطبقة العاملة ، مثل عالم الاجتماع الفرنسي والمفكر العام والكاتب بيير بورديو.

 

تبلغ قيمة جائزة نوبل في الأدب 10 ملايين كرونة سويدية (840 ألف جنيه إسترليني)، وتذهب إلى الكاتب الذي يُعتبر، على حد تعبير وصية ألفريد نوبل، "الشخص الذي أنتج في مجال الأدب العمل الأكثر تميزًا في الاتجاه المثالي".

 

وقد مُنحت الجائزة العام الماضي لعبد الرزاق قرنح، "للتغلغل المتصلب والرحيم لتأثيرات الاستعمار ومصير اللاجئين في الخليج بين الثقافات والقارات". ومن بين الفائزين السابقين بوب ديلان، الذي تم الاستشهاد به لأنه "خلق تعبيرات شعرية جديدة ضمن تقليد الأغنية الأمريكية العظيمة".

آني أرنو جائزة نوبل الفرنسية آني إرنو بوب ديلان لماذا منحت آني إرنو جائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

موضوعات متعلقة

عددان جديدان من القوافي والحيرة في الشارقة

فيلم خورفكان في البرتغال ضمن أيام الشارقة الأدبية

كسارة البندق والليلة الكبيرة ضمن فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الروسي بمصر.. غدا

تفاصيل جولات الأراجوز المصري بالولايات المتحدة الأمريكية

الليلة.. افتتاح الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

آلة السمسمية وتاريخها في مدن القناة بثقافة الإسماعيلية

القصة القصيرة وكتابها العالميين والمصريين على طاولة نادي أدب دمياط

ثقافة الجيزة تحتفي بانتصارات أكتوبر المجيدة

ترشيحاتنا

تاج الدين: الرئيس وجه بزيادة إنتاج الأدوية لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج..فيديو

فرمان من فيريرا بمشاركة عبد الشافي بمران الزمالك

هشام زعزوع: السوشيال ميديا أصبحت لاعبا رئيسيا للترويج السياحي..فيديو

أخبار التكنولوجيا| Infinix تطلق هاتف فلاجشيب بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص ..ورطة كبيرة وأزمة لكل مستخدمي هواتف iPhone

من 2012 لـ 2022.. كيف خرج الاقتصاد المصري من الأزمات منتصرا؟

أمير كرارة عن نصر أكتوبر: من الحقائق التاريخية الراسخة كالجبال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتتعمل في بير السلم.. 10 طرق للتفرقة بين حلويات المولد الجيدة والفاسدة

مايوه ولا توب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهورها| شاهد

بالحجاب.. ياسمين عبد العزيز تتألق باللون الأسود| شاهد

جمبسوت غريب.. أحدث إطلالات مي عمر على إنستجرام| شاهد

فيديو

ماذا حدث لـ طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة؟.. الأب يروي التفاصيل.. فيديوجراف

بسبب حقنة .. تفاصيل جديدة ومؤلمة بحادث وفاة طفلتين بالإسكندرية

حماته كلمة السر.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع صيدلي حلوان |فيديوجراف

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ