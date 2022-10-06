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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

لو النور قطع ازاي
لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

لا شك أن تواجد الإنترنت فى المنزل أصبح لا غني عنه نهائياً وحتي فى العمل مع تطورات الحياة اليومية التى نشهدها، وبالتالى فإنقطاع الإنترنت قد يعطل كل شيء، وهو امر وارد جداً حدوقه مع إنقطاع الكهرباء، إلا أن هناك طريقة لتشغيله فى حالة عدم تواجد تيار كهربائي.

وفقاً لموقع “ويكي هاو” العالمي، يمكنك بحيلة بسيطة للغاية تشغيل الإنترنت فى منزلك وقت إنقطاع الإنترنت، من خلال توصيل مصدر كهرباء لـ “الرواتر” الخاص بك.

لكي توصل الكهرباء بالرواتر خاصتك لن تتعب كثيراً، فكل ما عليك إحضاره هو “باور بانك” وتقوم بتوصيله بالرواتر عن طريقة وصلة “USB A"، ومن ثم سيبدأ الجهاز فى التحميل و العمل بشكل طبيعي، لحين عودة التيار الكهربائي.

 لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

وعند عودة التيار الكهربي للمنزل، عليك إطفاء الراوتر مرة أخري، وتوصيله بالكهرباء مباشرة ليعمل بشكل طبيعي، وكذلك شحن “الباور بانك” ليكون جاهز للعمل فى أى وقت تحتاجه بكامل بطاريته.

جدير بالذكر أن هناك 3 أماكن بمنزلك لا تضع راوتر الإنترنت فيها لضمان أفضل سرعة، نستعرضها فى السطور التالية.


1. ابعد الراوتر عن المطبخ:
فكثرة  الحوائط المعزولة قد تؤثر بدورها على قوة إشارة الاتصال، كما أن تثبيت جهاز الراوتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية الموجودة بمطبخك، مثل الميكرويف قد يعيق توزيع اتصال الإنترنت بالمنزل، لذلك تجنب وضع جهاز الراوتر داخل المطبخ مطلقا.

2. تجنب وضع الرواتر على الأرض:
يعيق وضع جهاز الراوتر بشكل منخفض على الأرض، من توزيع إشارة الواي فاي بشكل جيد، حيث أن معظم الأرضيات لديها القدرة على امتصاص موجات الراديو الصادرة من الراوتر مما يحجب إشارة الواي فاي.

3. لا تضعه بجوار الأجهزة الكهربائية:
ابتعد عن تثبيت جهاز الراوتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية، خاصة تلك التي يصدر عنها درجة حرارة عالية، مثل أجهزة التدفئة والميكرويف والكمبيوتر والتلفاز، حيث أن الحرارة المرتفعة الصادرة عن هذه الأجهزة الكهربائية الكبيرة ستؤثر على الإشارات الهوائية الصادرة من الجهاز.

الانترنت الرواتر باور بانك USB USB A

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لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

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