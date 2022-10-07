حسام الخولي: مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم والصحة ضرورة حتمية

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، لا بد من مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم والصحة بسبب الزيادة السكانية في مصر، وأصبح ضرورة حتمية.

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"،:" لا بد من الاستثمار في قطاع التعليم والصحة لأن الدولة لا تستطيع أن تستوعبهم بالكامل، موضحاً أن الزيادة السكانية تحتاج لمؤتمر كامل لمناقشة هذه المشكلة والخروج بورقة بحثية.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن:" هناك أعداد لا تدخل في مجانية التعليم لأن الآباء في الطبقة المتوسطة لا تستهدف المدارس الحكومية التي تدعمها الدولة في التعليم، مشيرا إلي أهمية استمرار دعم الدولة لمجانية التعليم".