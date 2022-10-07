مستشار أكاديمية ناصر: المشير الجمسى من رموز العسكرية العالمية

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن المشير الراحل محمد عبد الغنى الجمسى، رمزا من رموز العسكرية العالمية.

وأضاف الحلبى ، خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن كتاب مذكرات المشير الجمسى، تناول فترة اعداد الدولة المصرية خلال الـ 6 سنوات التى تلت نكسة 1967 .

العدو الاسرائيلي

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، يحسب للقادة العسكريين الجلوس مع العدو الاسرائيلي بعد انتصار 6 اكتوبر 1973.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن عطاءات المشير الجمسى استمرت حتى بعد تركة الوزارة حيث كان يحاضر ويشرح تفاصيل الاعداد لحرب اكتوبر وتحقيق الانتصار ومعاهدة السلام.