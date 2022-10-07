أحد أبطال أكتوبر: الجندى المصرى كان يشعر أنه أقوى من الطائرة

أكد الرقيب زغلول وهبة أحد أبطال حرب أكتوبر، انه شارك فى حرب الاستنزاف ومن ثم اكتوبر 1973.

وأوضح وهبة خلال حواره مع برنامج "المصرى افندى"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن نكسة 1967 تسببت فى خسائر كبيرة للجيش المصرى آن ذاك، والبلد كانت فى حالة انكسار.

ولفت زغلول وهبة، كان فى تشكيلات الدفاع الجوى، خلال حرب اكتوبر 1972، لافتا إلى أنه قضى 5 سنوات فى الجيش تنقل بـ 48 موقعا عسكريا.

أقوى من الطائرة

وتابع قائلا:" خلال فترة التدريب كان المشرفين عليه بيرفعوا الروح المعنوية للجنود لدرجة ان الجندى كان يشعر انه اقوى من الطائرة".

وأضاف الرقيب زغلول وهبة أحد أبطال حرب أكتوبر، أن مصر حققت نصر عظيم رغم الامكانيات الضعيفة

