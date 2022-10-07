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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

Annie Ernaux PHOTO
Annie Ernaux PHOTO : Gallimard

العمل الأول للروائية الفرنسية “آني إرنو” الحاصلة على جائزة نوبل للأدب لعام 2022، كان ثورة على القوانين الفرنسية، التي تغيرت بعد عام من نشرها لإعطاء المرأة الفرنسية المزيد من حقوقها في حرية الإنجاب.

يرصد “صدى البلد" قصة الرواية التي غيرت القانون الفرنسي، في عام 1974، نشرت الكاتبة والروائية الفرنسية “آني إرنو” روايتها الأولى بعنوان “الخزائن الفارغة” والتي تناولت سرد خيالي عن تعرضها لعملية إجهاض غير قانونية قبل 10 سنوات.

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عندما كانت طالبة بدأت تبتعد عن الطبقة العاملة، وتروي في هذه الرواية أزمات الطبقة العاملة في نورماندي. وصدر الكتاب بعد 25 عامًا من نص سيمون دي بوفوار التاريخي النسوي.

ومع ذلك ظل المجتمع الفرنسي مقيدا او في الغالب منافقا حول حقوق المرأة الإنجابية، وبعد نشر الرواية اعترفت منظمة “كليند اوت” أن العديد من نساء الطبقة العاملة اضطررن إلى اللجوء إلى إجراءات سرية ، وغالبًا ما كانت تعرض حياتهن للخطر قبل تغيير القوانين في عام 1975، تم إصدار قانون الإجهاض بموجب قانون الحجاب في عام 1975.

منذ البداية ، ساعدت كتابة إرنو القوية في ترسيخ مكانتها ككاتبة، في الثمانينيات والتسعينيات ، اكتسبت شهرة أكبر من خلال أعمال السيرة الذاتية مثل رواية “المكان” وهي سرد لحياة والدها ، والتي فازت عنها بجائزة “رينودوت” في عام 1984. 

أدب آني إرنو

ولكنها ، حتى وقت قريب نسبيًا ، كانت غير معروفة لمعظم العالم الناطق باللغة الإنجليزية. بدأ ذلك يتغير بفضل ترجمتين، وهما “السنوات” إصدار عام 2008، وهي سيرة ذاتية جماعية تمتد ستة عقود من التاريخ الشخصي والجماعي ، وقد تم ترشيحها لجائزة بوكر الدولية. 

في عام 2000، عادت إرنو للكتابة عن الإجهاض غير القانوني ، لكنها هذه المرة تروي قصتها غير الخيالية.

نالت “السنوات” آراءا جماعية عندما تم نشرها، أنها تقع عند مفترق طرق بين السيرة الذاتية وعلم الاجتماع والمذكرات الجماعية ، وتسلط الضوء على التغيرات الاجتماعية والثقافية العميقة التي شهدتها إرنو منذ طفولتها في الأربعينيات وحتى نهاية القرن. 

تمت الإشادة بالكتاب لشكله السردي الأصلي ، باستخدام "هي" أو "نحن" بدلاً من "أنا" لرواية قصة إرنو.

عندما تم نشر رواية “الحدث” في عام 2000 ، كان رد فعل وسائل الإعلام الفرنسية أكثر حذرا، ومن المحتمل أن بعض النقاد لم يفضلوا أسلوب الكتابة. 

فرنسا النقاد آني أرنو الكاتبة الفرنسية آنى إرنو إجهاض أزمات جائزة نوبل

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آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

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آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

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