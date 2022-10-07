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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شابة تحذر من تقنية الميكروبليدنج

كادت أن تشوه وجهها .. شابة تحذر من تقنية الميكروبليدنج

صدى البلد

نشرت شابة تدعى أوريليا بالغة من العمر 23 عاما، مقطع فيديو عبر تطبيق  تيك توك ، تحذر من الإستخدام الخاطئ لتقنية  الميكروبليدنج  بعد أن قامت والدتها برسم بعض الشعيرات في مقدمة جبهتها لإخفاء المنطقة التي كاد أن يبدأ الصلع في الظهور بها . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن الشابة أوريليا، قامت بنشر مقطع فيديو حذرت خلاله الفتيات والسيدات من إستخدام تقنية الميكروبليدنج، على يد هواة حتى لا تكون النتيجة مشابههة للنتيجة التي حصلت عليها الشابة . 

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قالت أوريليا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق " تيك توك"، أن والدتها قررت أن تستخدم تقنية الميكروبليدنج عليها لأول مرة و ذلك عقب شراؤها الخامات اللازمة و مشاهدة عشرات المقاطع على اليوتيوب لتتعلم إستخدام الميكروبليدنج . 


أوضحت الشابة انها كانت مستلقية على السرير، و والدها قامت برسم الجزء الأمامي من رأسها و الذي يحتوي على شعر قصير و خفيف، و لانها كانت تعاني من ظهور علامات الصلع عليها فعرضت عليها والدتها أن تقوم بتجربة التقنية عليها . 


ذكرت الشابة أن والدتها بالفعل قامت برسم الشعر كما تعلمت في المقاطع، و لكن في إتجاه مختلف عن الشعر، و حينما انتهت من الرسم، اكتشفت الشابة أن النتيجة النهائية غير مرضية بشكل كاف لها و أن والدتها مازالت تحتاج إلى التدريب لأن الشكل النهائي لشعرها ظهر و كأنها مصابة بخدش بسبب الخطوط الغير متناسقة التي رسمتها والدتها . 
ذكرت الشابة في الفيديو أنها تنصح الفتيات بإستخدام تلك التقنية مع أشخاص محترفين حتى لا يكون وجههن عرضه لمشكلة كهذه .

مقطع فيديو تيك توك الميكروبليدنج الصلع الفتيات تقنية الميكروبليدنج

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