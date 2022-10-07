كادت أن تشوه وجهها .. شابة تحذر من تقنية الميكروبليدنج

شابة تحذر من تقنية الميكروبليدنج

نشرت شابة تدعى أوريليا بالغة من العمر 23 عاما، مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك ، تحذر من الإستخدام الخاطئ لتقنية الميكروبليدنج بعد أن قامت والدتها برسم بعض الشعيرات في مقدمة جبهتها لإخفاء المنطقة التي كاد أن يبدأ الصلع في الظهور بها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن الشابة أوريليا، قامت بنشر مقطع فيديو حذرت خلاله الفتيات والسيدات من إستخدام تقنية الميكروبليدنج، على يد هواة حتى لا تكون النتيجة مشابههة للنتيجة التي حصلت عليها الشابة .



قالت أوريليا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق " تيك توك"، أن والدتها قررت أن تستخدم تقنية الميكروبليدنج عليها لأول مرة و ذلك عقب شراؤها الخامات اللازمة و مشاهدة عشرات المقاطع على اليوتيوب لتتعلم إستخدام الميكروبليدنج .



أوضحت الشابة انها كانت مستلقية على السرير، و والدها قامت برسم الجزء الأمامي من رأسها و الذي يحتوي على شعر قصير و خفيف، و لانها كانت تعاني من ظهور علامات الصلع عليها فعرضت عليها والدتها أن تقوم بتجربة التقنية عليها .



ذكرت الشابة أن والدتها بالفعل قامت برسم الشعر كما تعلمت في المقاطع، و لكن في إتجاه مختلف عن الشعر، و حينما انتهت من الرسم، اكتشفت الشابة أن النتيجة النهائية غير مرضية بشكل كاف لها و أن والدتها مازالت تحتاج إلى التدريب لأن الشكل النهائي لشعرها ظهر و كأنها مصابة بخدش بسبب الخطوط الغير متناسقة التي رسمتها والدتها .

ذكرت الشابة في الفيديو أنها تنصح الفتيات بإستخدام تلك التقنية مع أشخاص محترفين حتى لا يكون وجههن عرضه لمشكلة كهذه .