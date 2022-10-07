وفاة أكبر كلبة في العالم .. صور

وفاة أكبر كلبة في العالم قبل الإحتفال بعيد ميلادها بخمسة شهور

أعلنت أسرة أمريكية وفاة أكبر كلبة في العالم اليوم وهي بعمر 23 عاما، و ذلك قبل الإحتفال بعيد ميلادها بخمسة أشهر ، في ولاية ساوث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، و أفادت مصادر طبية أن الكلبة توفت لأسباب طبيعية .



و بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن الكلبة بوبليس دخلت موسوعة جينيس بإعتبارها أكبر كلبة في العالم و كانت تبلغ من العمر 23 عاما، فقد ولدت في 28 مارس 2000، و تعتبر بوبي من أطول الكلاب عمرا و ذلك دفع موسوعة جينيس لضمها إلى الموسوعة .



قال مالك بوبيليس، أنها أنجبت 32 جروا و توفى كلبهم الآخر عن عمر يناهز 16 عاما، في 2017، و لكن كانت بوبيليس لها مكانة خاصة في قلوبهم فقد كانوا يتعاملون معها على أساس أنها أحد أفراد المنزل بسبب شدة تعلقهم بها .



أعلنت الأسر وفاة الكلبة بوبليس و أرسلوا خطابا إلى موسوعة جينيس يخبروهم بأن الكلبة توفت قبل الاحتفال بعيد ميلادها في مارس القادم، و أكدوا أن الوفاة كانت طبيعية و لم تمرض بوبيليس قبل وفاتها .



جدير بالذكر ان أسرة بوبيليس أشارت إلى أنهم كانوا شديدي التعلق بتلك الكلبة لأنها كانت نشيطة و هادئة و جميع أفراد المنزل كانوا متعلقين بها .