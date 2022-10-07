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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالآيس كريم.. صناع مستر إكس يشاركون كواليس الفيلم

صدى البلد

شارك الفنان محمد أسامة صورة جديدة من كواليس فيلم مستر إكس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أبطال الفيلم معا من الكواليس، الفنان بيومي فؤاد، ومحمد أنور، واوس اوس، والسبكي.

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العرض في 2023.. أحمد فهمي ينتهي من تصوير مستر إكس

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وشارك أحمد فهمى بطولة فيلم "مستر إكس" مع هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ورحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد، وتدور أحداثه في اطار كوميدى رومانسى.

وتعاقد النجم أحمد فهمي، على بطولة مسلسل "السفاح"، والذي يستعد لتصويره الفترة المقبلة بعد انتهاءه من فيلمه الأخير "مستر إكس".

وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاه من قصص واقعية وحقيقة،  ويتحدث عن قضية  "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي أنتشرت قصته في الصحافة المصرية.

السبكي بيومي فؤاد أوس أوس هنا الزاهد احمد فهمي مستر اكس

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