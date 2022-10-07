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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى حملة أمنية بالقليوبية .. ضبط 31 قضية تجارة مخدرات

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (31) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 36 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7439) حكم قضائى متنوع و ضبط (19) قطعة سلاح نارى وأبيض.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى اطار جهود الاجهزة الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

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