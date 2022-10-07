عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأجنبية في تعاملات اليوم.. فيديو

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 7- 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.70 جنيه للبيع، و19.60 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 19.51 جنيه للبيع و 19.40 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.32 جنيه للبيع و22.19 جنيه للشراء.

 

 

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع، و5.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  63.68 جنيه للبيع، و63.31 للشراء.

 

الدولار أسعار الدولار العملات العربية اليورو الريال السعودى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

أخبار الرياضة.. الزمالك يقترب من ضم بلايلي وكلاتنبيرج يضع لائحة الحكام

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر صرف اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 7-10-2022

لطلاب أولى ثانوي.. تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد

شبيهة أم كلثوم.. قصة شهد أصغر منشدة في دمياط

هشام آمنة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر نهاية العالم

مطار القاهرة: راكب مصر يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

بمكياج لافت.. مي عز الدين تستعرض جمالها

بعد تغزلها بزوجها .. إطلالات بوسي وهشام ربيع تثير جدلا |شاهد

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ