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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأسبوع العالمي للفضاء 2022

معلومات مثيرة تكشف مكان الكائنات الفضائية

الفضاء
الفضاء

كشفت البيانات التي جمعت بواسطة تلسكوب "كبلر" الفضائي التابع لوكالة ناسا إلى جانب مراصد أخرى حول الكواكب خارج نظامنا الشمسي، أن الأرض هي واحدة من حوالي 40 مليار كوكب يحتمل أن يحوي حياة في مجرتنا درب التبانة ، مع حوالي كوكب واحد يتشكل قابل لدعم وجود الحياة كل عام.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، هذه المعلومات تهم كافة سكان الأرض ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن مجرتنا درب التبانة يزيد قطرها على 100.000 سنوات ضوئية وأن الضوء يقطع حوالي 186.000 ميل في الثانية.

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لذلك فإن الإشارة اللاسلكية سوف تستغرق 4 سنوات لتصل إلى أقرب نظام نجمي المسمى "الفا قنطورس" و 100.000 سنة للسفر من أحد جانبي المجرة إلى الجانب الآخر.

مكان الكائنات الفضائية

ويتوقع وجود حضارات ذكية يفصل بينها على الأقل 1000 سنه ضوئية في مجرة درب التبانة وهذه مسافة كبيرة ، وهناك حديث عن حضارات موجودة منذ على الأقل بضعة الآلاف من السنين ولكن لم تتاح الفرصة للتحدث فيما بينها.

وبحسب الخبير الفلكي ماجد ابو زاهرة، يعد المثال المتوفر هو الأرض لأن الجميع يعلم بأن الحياة سوف تظهر وتستمر طالما أن الظروف ملائمة لذلك ، ولكن الحياة العاقلة ازدهرت في وقت لاحق .

ويمكن أن تكون الإشارات التي أرسلها الإنسان منذ عدة عقود إلى الفضاء الوحيدة في مجرتنا درب التبانة.

ولكن هذا لا يعني التوقف عن البحث فمع تطور الاتصالات اللاسلكية وعلم الفلك الراديوي وتقنيات جمع البيانات يجب تطويعها جميعا للبحث عن حياة عاقلة في الفضاء الخارجي وهذا ما تم فعلا ضمن برنامج " سيتي " منذ اكثر من 60 سنة مضت وحتى اليوم .

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