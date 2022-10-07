بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر نهاية العالم

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ التهديدات الروسيّة باستخدام الأسلحة النوويّة في النزاع في أوكرانيا تُعرّض البشريّة لخطر حرب نهاية العالم.



وقال بايدن في حفل لجمع التبرّعات في نيويورك، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إننا "لم نُواجه احتمال حدوث حرب نهاية العالم منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبيّة" في العام 1962"، معتبرًا أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يكُن يمزح عندما أطلق تلك التهديدات".



وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يوجد للمرة الأولى تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نوويّة إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن، مشيرا إلى أن بوتين لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام محتمل لأسلحة نوويّة تكتيكيّة أو أسلحة بيولوجيّة أو كيميائيّة، لأنّ جيشه ضعيف الأداء إلى حدّ كبير.

