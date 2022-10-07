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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 210 مخالفات متنوعة في حملة بمراكز ومدن الغربية خلال 24 ساعة

صدى البلد

تمكنت إدارة مرور الغربية من ضبط 210 مخالفات متنوعة في حملة على مدار 24 ساعة بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

 


وذكرت مديرية الأمن - في بيان لها اليوم الجمعة - أن العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية قام بضبط 210 مخالفات شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

 


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 45 ألفا و800 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة.

إدارة مرور الغربية مرور الغربية العميد وائل حمودة

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