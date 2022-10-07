مهلة 11 يوما.. المحكمة الرياضية تهدد الوداد المغربي بقرار قاسي

أكد تقرير صحفي، أن المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، رفضت الاستئناف الذي تقدم به نادي الوداد المغربي، في قضيته ضد مهاجمه التنزاني السابق سيمون مسوفا.

وعنون موقع “لو 360 سبورت :” كاس تمنح الوداد مهلة 11 يوما قبل تنفيذ قرار قاسٍ".

وذكر الموقع المغربي، أن “كاس” منحت الوداد المغربي مهلة 11 يوما، لدفع 721 ألف دولار لصالح مسوفا، وإلا سيواجه حامل دوري أبطال إفريقيا عقوبات.

ولم يكشف الموقع المغربي، عن العقوبات المتوقعة، حال عدم التزام الوداد بدفع قيمة مستحقات مسوفا، قبل انتهاء المهلة المحددة.

الوداد يستعد لمواجهة ريفرز يونايتد:

في سياق آخر، يستعد فريق الوداد المغربي، لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إعفاء الوداد من المشاركة في دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتوج الوداد بالنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تغلب على الأهلي بهدفين دون رد، في المبارة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.