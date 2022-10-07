الجيش العراقي ينفذ ضربة جوية ضد خلايا داعش في كركوك

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله، اليوم (الجمعة)، عن تنفيذ ضربة جوية جديدة في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.



وقال رسول ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن القوات الجوية نفذت بعد مقتل الداعشي محمد مذري العبيدي واثنين من مرافقيه في كركوك ضربة جوية جديدة بواسطة طائرات سيسنا كارافان 208 وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة في المحافظة، وذلك للقضاء على كافة العناصر الإرهابية في شمال البلاد"، دون أن يشير البيان إلى النتائج التي أسفرت عن هذه العملية الجوية .



وأكد البيان ، أن "القوات المسلحة العراقية ستواصل تنفيذ عمليات النوعية المبنية على جهد استخباري وأمني كبير لملاحقة فلول الإرهابيين ومنعهم من إيجاد مأوى لهم في المناطق الجبلية وغير الأهلة بالسكان " .



ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني عن مقتل قيادي في تنظيم "داعش"الإرهابي واثنين من مرافقيه في محافظة كركوك.



وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الإمنية والمناطق ، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد .