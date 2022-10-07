عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. رحمي يفتتح بطولة محافظة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة محافظة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف في نسختها الأولى، بمشاركة ١٦٠ لاعباً من بينهم ١٥٠ لاعبا من مختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلي ١٠ لاعبين من دولة إندونيسيا،  ضمن فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك علي ضفاف كورنيش ترعة القاصد الممتد من كوبري جيهان إلي كوبري كلية الهندسة بطنطا.

تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز في الغربية


وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها وتنظمها منطقة الغربية للشطرنج برئاسة محمد خلاف، وتضم ٩٥ لاعباً من محافظة الغربية و١٠ لاعبين من دولة إندونسيا وباقي اللاعبين من عدة محافظات مصرية.

الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي العيد القومى محافظات الجمهورية بطولة الشطرنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق وتشميع 39 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

ترشيحاتنا

من ميراث إليزابيث.. تشارلز يستولى على تراث ملكي مثير للإعجاب

الربع الثالث .. تقدم الاهلي علي الغرافة 85-35 بالبطولة العربية للسلة | بث مباشر

محمد صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

أردوغان يدلي بتصريحات خطيرة حول اليونان.. تفاصيل

إنجاز محمد صلاح في خطر.. أبرز 10 أرقام قياسية حطمها العملاق هالاند

هاني أمان: 3 مليارات جنيه حجم الأصول غير المستغلة لـ الشرقية للدخان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

على خطى ياسمين صبري.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة فوشيا| شاهد

فيديو

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

أغلى علبتين عصير.. عميل يطلب موبايل من موقع أونلاين فتحدث المفاجأة| شاهد

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ