احتفالا بالعيد القومي.. رحمي يفتتح بطولة محافظة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة محافظة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف في نسختها الأولى، بمشاركة ١٦٠ لاعباً من بينهم ١٥٠ لاعبا من مختلف أنحاء الجمهورية بالإضافة إلي ١٠ لاعبين من دولة إندونيسيا، ضمن فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك علي ضفاف كورنيش ترعة القاصد الممتد من كوبري جيهان إلي كوبري كلية الهندسة بطنطا.



وتعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها وتنظمها منطقة الغربية للشطرنج برئاسة محمد خلاف، وتضم ٩٥ لاعباً من محافظة الغربية و١٠ لاعبين من دولة إندونسيا وباقي اللاعبين من عدة محافظات مصرية.