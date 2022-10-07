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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يؤكد على محورية القضية الفلسطينية وصولا لإقامة دولتها المستقلة

صدى البلد

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي على أهمية الجهود لإبراز قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية وصولا  لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مطالبين المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحقيق مطالب الفلسطينيين العادلة .

جاء ذلك خلال استقبال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ، نواب دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان ، وهم  النائب  فهمي الزعارير ، و النائب منى الخليلي، مهنئين العسومي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية.

وأكد " العسومي" على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية  الأولى للعرب والمسلمين وأن البرلمان لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كل التسهيلات والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية و الدولية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين ونيل حقوقه المشروعة.

ومن جانبهم أشاد نواب دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان العربي بالدور الهام والداعم الذي يقوم به البرلمان لقضية العرب الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الدوليةً التي يشارك فيها، مشيدين بالجهود المقدرة والكبيرة التي يقوم بها من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مثمنين جهود رئيس البرلمان العربي والدفاع عن القضية في مختلف المشاركة الإقليمية والدولية.

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