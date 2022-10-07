تعليمات خاصة من "فيريرا" لثلاثي الزمالك استعدادا لـ فلامبو البوروندي ببطولة إفريقيا

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثلاثي إبراهيما نداي، وسيف الدين الجزيري، وسامسون أكينولا، تعليمات خاصة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتحدث "فيريرا" بشكل سريع مع الثلاثي بخصوص بعض الواجبات الهجومية المراد تنفيذها خلال المران في الكرات الثابتة والمتحركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.