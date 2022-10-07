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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى الشربيني: مصر من أكثر الدول تضررا من قضية التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد السفير الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر، إن مصر من أكثر الدول تضررا من قضية التغيرات المناخية.

وتابع الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم  الإعلامي مصطفى بكري،  إن الهجرة المناخية تؤدي إلى حدوث المزيد من التفكك الأسري وخاصة بين الفئات الضعيفة من المرأة والطفل.

ارتفاع منسوب المياه

وأضاف أنه مع ارتفاع منسوب المياه مصر سنفقد أراضي الدلتا في مصر بسبب التغييرات المناخية، كاشفا أن درجة الاحترار العالمي وصلت إلى 1.1 درجة وهو ما يؤثر على المحاصيل ودورة المحاصيل الأمر الذي يستلزم استنباط محاصيل جديدة تستطيع مقاومة درجة الملوحة في الدلتا.

واستطرد السفير الدكتور مصطفى الشربيني أن ارتفاع زيادة منسوب البحر يؤدى إلى الاختلاط بالمياه الجوفية، موضحا أن الاحترار يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية.

وذكر سفير ميثاق المناخ الأوروبي في مصر أن طن اللحوم يتكلف استهلاك 20 ألف متر مكعب من المياه، موضحا أن التغييرات المناخية تؤثر على قطاعات كثيرة بواقع مئات المليارات من الدولارات حول العالم.

مصطفى بكري الدولار صدى البلد المحاصيل الزراعية التغيرات المناخية

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