حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الفتح في الدروي السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الفتح، في إطار الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وشهد التشكيل تواجد أحمد حجازي بشكل أساسي، بينما غاب طارق حامد نظراً لتعرضه للطرد في المباراة الماضية أمام النصر السعودي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:.

حراسة المرمى: غروهي

خط الدفاع: سويلم المتهالي - أحمد حجازي - عمر هاوساوي

خط الوسط: حمدان الشمراني- عوض الناشري- بورنو هنريكي- عبدالرحمن العبود

خط الهجوم: كورنادو - عبدالرزاق حمد لله- رومارينهو.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز السادس برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع برصيد 6 نقط، من جدول ترتيب دوري روشن السعودي.