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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3 سيارات بالبحيرة تحمل 10 أطنان أرز شعير محظور تداولة بالأسواق

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالإشتراك مع مباحث التموين
وتحت إشراف أشرف عبد الحميد وكيل المديرية مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ حملة تموينية بمركز شبراخيت البحيرة  أسفرت عن ضبط :-

- ثلاث سيارات محملة بـ 10 طن أرز شعير محظور تداولة بالاسواق .

- 1000 قطعة جوارب داخل مصنع جوارب بدون ترخيص ويقلد علامات تجارية كبري .

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"شون" البحيرة تستقبل 8830 طن أرز منذ بداية الموسم

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إفتتاح مركز تجميع ألبان الإصلاح الزراعي بقريه زهرة  بالبحيرة

كما تم  توجيه 1856 انذار لمزارعى الأرز الشعير لسرعة توريدهم الأرز طبقا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة مباحث التموين حملة تموينية الحملات الرقابية السوق السوداء مركز شبراخيت شبراخيت مديرية التموين والتجارة الداخلية علامات تجارية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة

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