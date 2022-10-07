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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. احتفالات الطرق الصوفية بـ"الطيف" بذكرى المولد النبوي الشريف بشوارع المحلة

احتفالات الطرق الصوفية
احتفالات الطرق الصوفية بشوارع المحلة

شهدت شوارع مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار مسيرات شعبية أطلقها مشايخ الطرق الصوفية من خلال الدفع بمسيرات سيارات مضيئة بالزينة والألوان وسط تشغيل ابتهالات وتواشيح دينية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

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كما حرصت الأسر والعائلات على التوافد بصحبة أطفالهم للجلوس بالحدائق والمنتزهات العامة سعيا في رسم البهجة والسرور والسعادة على وجوه ذويهم .

شاهد.. محافظ الغربية يحتفل بالعيد القومي بطريقته الخاصة.. يلاعب الشباب مباراة شطرنج..صور

من ناحية أخري شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، مساء اليوم، الاحتفال الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر والتي تتواكب مع الذكرى الـ224 للعيد القومي لمحافظة الغربية، أشرفت عليه عزة عادل مديرة المركز الثقافي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والأديب جابر سركيس مدير عام فرع الثقافة بالغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بالمحافظة.

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المحلة محافظة الغربية احتفال مشايخ الطرق الصوفية الطيف المولد النبوي الشريف العيد القومى شوارع المحلة

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