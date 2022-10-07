زيلينسكي يعلن تحقيق انتصارات كبيرة على روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قواته تمكنت من تحرير نحو 2500 كم مربع من الأراضي الأوكرانية، منذ بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في مقطع نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "خلال هذا الأسبوع.. حرر جنودنا 776 كيلومترا مربعا من الأراضي في شرق البلاد و29 بلدة. 6 منها في منطقة لوجانسك".

وتابع الرئيس الأوكراني "في المجموع.. تم تحرير 2434 كيلومترا مربعا من أراضينا و96 بلدة منذ بداية هذه العملية الهجومية"، دون وجود تأكيد من طرف مستقل على صحة هذه الأرقام.

وخلال الأيام الماضية، حققت أوكرانيا تقدما مهما في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، وأيضا في الجنوب قرب مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة موسكو.

وكان جنرال أوكراني أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، تقدم قوات كييف نحو 55 كلم خلال الأسبوعين الماضيين في هجوم مضاد على القوات الروسية في منطقة خاركيف.

ولفت إلى أن أوكرانيا استعادت 93 تجمعا سكنيا، وحررت أكثر من 2400 كلم مربع في المنطقة منذ 21 سبتمبر.

في المقابل، أعلنت روسيا، الجمعة، سيطرة قواتها على مناطق جديدة في دونيتسك بشرق أوكرانيا، كاشفة عن تحرير مركزين سكنيين في الإقليم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قواتها نجحت في القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير 12 وحدة من المعدات العسكرية، في قصف للقوات الجوية الروسية على مراكز تجمع القوى البشرية بدونيتسك.