كفاية غباء.. عمرو أديب يوجه رسالة قاسية للمشككين في نصر أكتوبر

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم ير فى حياته بلدا يوجد به فئة من الناس تعشق أنها “ترمي عليها التراب”، معقبا: “كل عام في مثل هذا التوقيت ندخل فى حوار من أغبي ما يمكن.. وأتحدي أن هناك بلدا فى العالم لديه الحوار الغبي ده".

وأضاف “أديب” خلال برنامج “الحكاية" المذاع عبر فضائية “mbc masr”: “هناك دول خلقت حوارا ذكيا عن الغباء اللي بيجري عندنا وفيما يخص حرب اكتوبر عام 1973”.

وتابع: “كل ما تيجي مناسبة حرب أكتوبر واحد يقول على فكرة ماكنش انتصار.. يا جدعان دا فيه دول فى العالم حولت هزايمها لانتصارات.. أى أنها أقنعت العالم انها انتصرت.. مش تكون منتصر وتلاقي ناس بتعمل فيديوهات وتكتب حاجات أنه لا لا دي خدعة.. الجيل اللي موجود دلوقتي غير جيلنا ومحضرش الحرب عندك ايه تديهوله".

وأشار: “دا انت حتى معندكش انتصارات فى الكورة.. ايه اللي انتوا بتعملوه ده.