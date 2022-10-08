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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الأسعار مش هتنزل.. خبير: قطاع السيارات الأكثر تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار السيارات في
أسعار السيارات في مصر

فسر البرلماني السابق والخبير الاستراتيجي الدكتور مدحت الشريف أسباب ارتفاع السيارات هذه الأيام، موجها بعدد من النصائح من أجل تجاوز هذه الأزمة الناجمة عن نقص الكثير من السلع المعروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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أسباب ارتفاع أسعار السيارات 

وقال الشريف لـ صدى البلد أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحري لأربع أضعاف ما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي كان التأثير مبالغ فيه بالنسبة لسلعة السيارات نظرا لأن تكلفة نقلها تكون عاليه جدا.

ارتفاع أسعار السيارات خارجيا

الدكتور جمال الشريف


وتابع الخبير الاستراتيجي أن انخفاض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار خلال الشهور القليلة الماضية مع بداية الازمة الكامنة بين روسيا وأوكرانيا كان له دور كبير في زيادة حدة الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر السيارات خارجيا بما يقارب من 10 إلى 12% وذلك بسبب شح مكونات السيارات ومن ضمنها الرقائق الإلكترونية، مما اثر على حجم الانتاج والمعروض فأصبح أقل الطلب.

هل تنخفض أسعار السيارات في مصر

 

واستفاض الدكتور جمال الشريف أن مصر الآن تعاني من زيادة الطلب عن المعروض الأمر الذي لا يبشر بـ انخفاض أسعار السيارات في مصر هذه الآونة على الاطلاق، متابعا:" حتى لو شهدت الفترة القادمة انخفاض أسعار السيارات فلن تعود للسعر الذي كانت عليه والسبب في هذا الامر زيادة معدل التضخم في العالم".

أسعار السيارات في مصر

ظاهرة الاوفر برايس

 

وزاد الخبير الدكتور جمال الشريف أن ظاهرة الاوفر برايس جاءت لتزيد " الطين بلة" موضحا دورها الكبير الذي تلعبه في زيادة أسعار السيارات حيث يقوم التجار بشراء السيارات من المعارض ليقوموا ببيعها بسعر أغلى بكثير مما هي عليه.

قطاع السيارات الأكثر تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية

 

وأكد الدكتور جمال الشريف أن ظاهرة استيراد السيارات تعد  الأكثر تأثرا بالحرب الروسية الاوكرانية بسبب نقص المعروض منها قائلا:" قطاع السيارات بشكل عام كان ضمن الأكثر تضررا من الحرب".

ووجه الشريف نصيحة للمواطن والحكومة متمثلة في ضرورة الحفاظ على السيارات الموجودة حاليا من قبل أصحابها وإجراء صيانات دورية لها وأن تقوم الحكومة بضرورة توفير قطع الغيار للمواطنين حتى لا يعانوا من نقصها ومن ثم ظهور أعطال في السيارات .

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