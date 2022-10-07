رابطة تجار السيارات تعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة.. وأحمد فتحي يبكي على الهواء| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

حسين فهمي: فقدنا 2 من طاقم عمل الرصاصة لا تزال في جيبي بسبب الألغام

فجر الفنان حسين فهمى مفاجأة كبيرة حدثت خلال تصوير فيلم “الرصاصة لا تزال فى جيبيى”.



أحمد فتحي يحبس دموعه على الهواء: مراتي استحملت معايا كتير

حبس الفنان أحمد فتحي، دموعه على الهواء، أثناء حديثه عن رحلته مع زوجته قبل الشهرة والتمثيل، و الفترات الصعبة التي مر بها .



شعبة العطارة: ارتفاع أسعار الفول المدمس لـ تأخير وصول الشحنات المستوردة

قال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة، إن ارتفاع سعر الفول ناتج عن وجود موجة صقيع أثرت بشكل سلبي على الإنتاج، ما أدى لارتفاع السعر من 72 لـ84 جنيه للكيلو، مضيفًا أن المنافسة في مصر واضحة، ولا يوجد أحد قادر على احتكار سلعة معينة.



سمير فرج عن مناظرته مع شارون: قال المفاجأة في الحرب الجندي المصري

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن المجموعة 139 صاعقة قامت بدور بطولي بقيادة اللواء أسامة إبراهيم والجميع أدى دورا عظيما في معركة أبو عطوة.



لو هبيع عليك جلابيتي..عالم مصري بسويسرا يروي موقفا مؤثرا لوالده

استضاف الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، العالم المصري الشاب ابن محافظة قنا مصطفى عبدالسميع صادق، الباحث بكلية الطب جامعة فري بورج بسويسرا، والباحث بالمركز المرجعي الوطني السويسري للمقاومة البيكتيرية الناشئة ضد المضادات الحيوية.



رئيس شعبة الدواجن: لا زيادة في أسعار البيض.. وأقول للتجار بلاش جشع

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يوجد أي ارتفاع في أسعار البيض خلال الفترة الحالية ، مشيرًا إلى أن بعض التجار يقومون بتخزين البيض في محاولة منهم لاستغلال أزمة الأعلاف.



رئيس رابطة تجار السيارات يعلن ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن حديثه على عدم ضرورة شراء السيارات خلال الفترة الراهنة مجتزأ من سياقه، معقبًا: "أنا قولت الوقت الحالي ليس الانسب للشراء، أما اللي مضطر فعليه أن يشتري على الفور ، لأن الفترة المقبلة ستشهد بعض الزيادات ، في ظل تفاقم الحرب الروسية الأوكرانية".



مصطفى بكري: حرب أكتوبر ستظل نبراسا للأجيال القادمة ووحدت الأمة العربية|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة دائما الدرع والسيف، وهي دائما المضحية، وقادرة على تحقيق الإنتصار على كل أعداء الوطن، فهي دائما وما تزال مصدر الثقة للمصريين.