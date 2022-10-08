راغب علامة: سهرونى الليل اتلحنت في العربية.. وبليغ حمدى كان كاريزما ومتواضع

حل الفنان راغب علامة مع الفنانة أنغام فى الجزء الثانى من برنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc تحدث خلاله عن كواليس أغنية سهرونى الليل ، ولقائه الأول بالملحن بليغ حمدى .



راغب علامة : " عمرو مصطفى لحن أغنية سهرونى الليل وهو جاى فى العربية "



قال النجم راغب علامة ، إن أغنية سهرونى الليل كانت أغنية وحيدة جمعته بالملحن عمرو مصطفى ويتمنى أن يتجدد هذا التعاون مرة أخرى وعقب " ملحن جميل ومبدع " .



وكشف " علامة " خلال استضافته ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، عن كواليس أغنية سهرونى الليل حيث بدأت باتصال هاتفى له مع الملحن عمرو مصطفى وعقب " عمرو مصطفى لحن الأغنية بالليل وهو جاى فى العربية على الجيتار وهو جاى عندى وهو دايما عنده موهبة وحاجات جديدة ".



وتابع أن لحن الأغنية فى البداية كان " ستايل " وليس مقسوم وأبعاد الجملة والأجواء كانت جديدة وكان مقسومها مختلف ومبدع .

راغب علامة :" طارق عاكف هو بليغ حمدى الموزعين فى العصر الحديث "



قال النجم راغب علامة ، إنه على مدار مشواره الفنى يسمع كافة الآراء ولكن فى النهاية يتخذ قراره بمفرده ويفضل سماع النصائح خاصة التى تقدم لمصلحته والصالح العام لتاريخه الفنى .

وأشار " علامة " خلال استضافته ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، إلى وجود توافق دائم بينه وبين الموزعين والملحنين الذى تعاون معهم مؤكدا أن الملحن طارق عاكف " بليغ حمدى الموزعين فى العصر الحديث و تعاون معه فى أهم المحطات الفنية فى تاريخه



ولفت إلى أنه تعاون مع الملحن طارق عاكف رحمة الله عليه فى أغانى " قلبى عشقها " و " مغرم يا ليل " والعديد من الأغانى المميزة .

راغب علامة : " بليغ حمدى خد رأيى فى لحن قدمه للفنانة وردة "



قال النجم راغب علامة ، إن الملحن بليغ حمدى أيقونة فريدة فى الألحان صعب تكرارها وأبدع خلال تاريخه الفنى لافتا إلى أن تعرف عليه فى عمر 19 سنة وعند مجيئه إلى مصر قام بمقابلته .



وأكد " علامة " خلال استضافته ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الراحل بليغ حمدى كان شخصية متواضعة وكاريزما وعظيمة فى كافة النواحى .



ولفت إلى أن لقائه الأول به قام الراحل بليغ حمدى بلحن قام به للفنانة وردة وطلب من راغب علامة أن يعطيه رأيه فى هذا اللحن وكانت أغنية " بودعك " وعقب " كان شخصية ذكية ومبدعة " .