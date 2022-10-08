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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يحدد موعد افتتاح مترو إمبابة والكيت كات والربط مع العاصمة الإدارية

الفريق كامل الوزير،
الفريق كامل الوزير، وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لماذا ما زال شارع السودان مقفلا بعد افتتاح محطات مترو الخط الثالث؟، قائلا: “فتحنا منطقة الكورنيش تقاطع الكورنيش مع شارع السودان.. ولكن لايزال هناك بعض المحطات فى منطقة البوهي وإمبابة ووادي النيل يتم تشطيبها”.

وكشف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، موعد إفتتاح المرحلة الثالثة  من الخط الثالث لمترو الإنفاق، قائلا: إنه فى إبريل القادم يتم افتتاحها، والخط الثالث  على شهر أكتوبر القادم ، ويكون جميع محطات الخط الثالث انتهت بالكامل، وربط محطة محافظة الجيزة بالكامل بمحافظة القاهرة بعدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نفتخر بمصريتنا.. كامل الوزير: لولا جيشنا وتضحياته فى 73 كانت سيناء حتي الأن محتلة

وفي سياق متصل، هنأ كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”: الشعب المصري بذكري حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: “لنا جميعا أن نفتخر بمصريتنا وبجيشنا العظيم، الذى كان ومازال مصدر فخرنا وقوتنا”.

وتابع انه لولا هذا الجيش العظيم وتضحياته كانت سيناء حتي الأن محتلة، متابعا: “كنا فضلنا فى إنتفاض حرب أى أن كل إقتصادنا موجه للحرب وكان لا يوجد مشروعات أو تنمية.. أو كنا سلمنا للأمر الواقع وسكتنا وثلث مصر كان راح مننا”.

الفريق كامل الوزير مترو الخط الثالث شارع السودان الحكاية ذكرى حرب أكتوبر مترو الأنفاق

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