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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو آيفونك تايه فى البيت أو ضاع منك.. إزاى تعرف مكانه

لو آيفونك تايه فى
لو آيفونك تايه فى البيت أو ضاع منك.. ازاى تعرف مكانه

يعانى الكثيرون أحياناً من ضياع هواتفهم الذكية داخل المنزل، أو للأسف فقدانه خارجه حيث يكون الأمر أكثر صعوبة، ولكن بفضل ميزة “find my iphone” التى تتيحها “آبل” لمستخدمي هاتفها الذكي الأشهر فى العالم “آيفون”، سيمكنك الوصول لهاتفك فوراً اذا كان متصلاً بالإنترنت.

وبحسب موقع “آبل" الرسمي، ستجد هاتفك مباشرة بشرط إتصاله بالإنترنت و الدخول لحساب icloud خاصتك، ثم وضع حسابك وكلمة المرور والضغط على دخول.

بمجرد الضغط على زر سيصلك إشعار على هاتفك للسماح بالدخول لحسابك، ولكن هاتفك ليس معك فستختار من الموقع عدم تمكني من ذلك، ليظهر لك خريطة عليها مكان هاتفك الحالى.

لو آيفونك تايه فى البيت أو ضاع منك.. ازاى تعرف مكانه

وبالضغط فى الأعلى على خيار “all devices” وتحديد هاتفك، سيكون أمامك 3 خيارات محددة:

الأول: جعل هاتفك يصدر صوتاً 

فى حالة كان هاتفك فى منزلك ستسمع صوته و تعثر عليه بسهولة.

الثاني: وضع الفقدان Lost Mode

لا قدر الله فقدت هاتفك فعند تفعيل هاتفك سيتم قفل الهاتف تماماً وعدم تمكن اىأحد من فتحه مطلقاً من دونك.

الثالث: مسح كل بياناتك Erase iphone

أيضاً يستخدم هذا الخبار عند فقدان هاتفك خارج المنزل، وخوفاً على بياناتك يمكنك مسحها كاملة لضمان حمايتها.

ولكي تستفيد بميزة find my iphone عليك تفعيلها من هاتفك أولاً، من خلال الخطوات التلية:

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- اختر علامة البحث واكتب فيها find my iphone.

3- قف بتفعيل العلامة الخضراء المواجهة لكلمة find my iphone.

find my iphone آيفون iCloud آبل Lost Mode

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