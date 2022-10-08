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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس تطرح إصدارات سيدان وهاتشباك كهربائية من الفئة A-Class | صور

مرسيدس A-Class
مرسيدس A-Class

كشفت العلامة التجارية الألمانية مرسيدس عن إصدارات جديدة  تنتمي لعائلة سيارات A-Class موديل 2023، وستتوفر بتصميم هاتشباك وسيدان، مع عدد من التحديثات الجديدة.

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مرسيدس A-Class

تعتبر التغييرات الخارجية التي تم إجراؤها على الفئة A-Class محدودة جداً، وتشمل الشبكة المحدثة بنمط النجوم، والمصابيح الأمامية الجديدة التي يمكن اختيارها بمصابيح LED ، وأربعة تصاميم جديدة للعجلات، ومصابيح خلفية LED قياسية، ومشتت خلفي جديد.

 

تم إجراء عده تعديلات صغيرة على   مقصورة الفئة A 2023، حيث تأتي مجموعة العدادات الرقمية مقاس 7 بوصات، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 10.25 بوصات قياسية ولكن تتوفر شاشات مزدوجة مقاس 10.25 بوصة كخيار، وهناك أيضًا عجلة قيادة جديدة ذات قاع مسطح ، ووحدة تحكم مركزية مبسطة بدون وحدة تحكم دوارة لنظام MBUX، وفتحات تهوية مستوحاة من التوربينات.

مرسيدس A-Class

تلقت محركات البنزين معالجة هجينة خفيفة وتعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع أو ثماني سرعات بشكل قياسي، توفر تقنية 48 فولت 13 حصانًا إضافيًا (10 كيلووات) من الطاقة في البداية، وفي الطراز الهجين، يوفر المحرك الكهربائي الآن قوة إضافية تبلغ 7 أحصنة (5 كيلوواط) بإجمالي إجمالي قدره 107 حصان (80 كيلو واط). 

 

يمكن للمالكين شحن البطارية بتيار متناوب يصل إلى 11 كيلو واط أو بتيار مباشر عند 22 كيلو واط، وفي هذه الحالة يستغرق الشحن 25 دقيقة من 10 إلى 80 بالمائة.

مرسيدس A-Class

أجرت مرسيدس بنز أيضًا تغييرات على المكونات القياسية لمستويات القطع المختلفة المعروضة، على سبيل المثال، تأتي الموديلات القياسية مع تنجيد ARTICO ثلاثي الأبعاد منقوش بشكل قياسي بينما تتوفر مقصورة الزخرفة التقدمية باللون الأسود والرمادي الجديد.

 

تزين الحواف الجديدة ذات المظهر الداكن من ألياف الكربون لوحة العدادات وألواح الأبواب، بينما تتميز موديلات AMG Line بتطعيمات من الألمنيوم المصقول اللامع وخياطة متباينة باللون الأحمر.

مرسيدس A-Class

تتوفر أيضًا العديد من الميزات الجديدة بشكل قياسي عبر مجموعة الفئة A، على سبيل المثال تم تجهيز الطراز الأساسي بكاميرا عكسية وحزمة USB وعجلة قيادة مصقولة بجلد نابا. 

 

تضيف نماذج القطع التقدمية أشياء مثل المصابيح الأمامية LED، ودعم أسفل الظهر، وحزمة وقوف السيارات، وحزمة المرآة بشكل قياسي، وجمعت مرسيدس-بنز أيضًا الميزات الوظيفية التي يتم طلبها معًا بشكل متكرر لتبسيط عملية التخصيص.

مرسيدس A-Class

يعد نظام MBUX المحدث للفئة Aأكثر تقدمًا من أي وقت مضى، وهو يشتمل الآن على مستشعر بصمات الأصابع ومنفذ USB-C إضافي وتحسينات على المساعد الصوتي Hey Mercedes، كما تم تحسين حزمة مساعدة السائق بينما تدعم حزمة وقوف السيارات الجديدة الركن الطولي والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

قامت مرسيدس-بنز أيضًا بتحديث جميع موديلات البنزين غير AMGبأنظمة هجينة خفيفة بجهد 48 فولت والتي تشتمل على مولد بادئ تشغيل، وسيتم تقديم السيارة بأشكال A 250 eهاتشباك وسيدان، وكذلك في أشكال سيارات A 180و A 200و A 220 4Matic و A 250 4Maticو A 180dو A 200 dو A 220d.

 

مرسيدس A-Class

ستقدم مرسيدس نسخة خاصة من سيارة Mercedes-AMG A 45 S موديل 2023 للعملاء، أطلق عليها اسم AMG Street Style Edition وتم تشطيبها بلمسات برتقالية أنيقة، وعجلات سوداء غير لامعة مقاس 19 بوصة، ومكابح حمراء، وحفنة من التغييرات الداخلية، بما في ذلك مقاعد Microcut ذات الأداء العالي من الألياف الدقيقة مع لمسات برتقالية.

 

ستحصل السيارة مرسيدس AMG A 45  على ناقل حركة مزدوج السرعة من ثماني سرعات ليحل محل ناقل الحركة ذي السبع سرعات المستخدم سابقًا، ويظل الخرج دون تغيير ، عند 302 حصان (225 كيلو واط) وعزم دوران 400 نيوتن متر (295 رطل قدم).

 

مرسيدس A-Class
mercedes AMG Street Style Edition A-Class هاتشباك سيدان AMG Line

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