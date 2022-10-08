أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 8-10-2022

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 8 أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
و جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 8-10-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
العملات الأجنبية في البنك الأهلي
الدولار الأمريكي شراء 19.61 جنيه، والبيع 19.67 جنيه.
اليورو شراء 19.0746 جنيه، والبيع 19.3081 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 21.6808 جنيه، والبيع 22.0796 جنيه.
الدولار الكندي شراء 14.2515 جنيه، والبيع 14.3829 جنيه.
الكرون الدنماركي شراء 2.5643 جنيه، والبيع 2.5957 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي شراء 1.8227 جنيه، والبيع 1.8453 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 1.7434 جنيه، والبيع 1.7754 جنيه.
الفرنك السويسري شراء 19.7006 جنيه، والبيع 19.9109 جنيه.
الين اليابانى شراء 13.4832 جنيه، والبيع 13.5908 جنيه.
الدولار الأسترالي شراء 12.4622 جنيه، والبيع 12.6517 جنيه.
وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، السبت 8 أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 8-10-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر صرف العملات العربية اليوم:
سجل الدينار الكويتي للشراء 61.0314 جنيه و 63.4721 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودي للشراء 5.2048 جنيه و 5.2328 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم
سجل الدرهم الإماراتي للشراء 5.3356 جنيه و 5.3554 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 50.6718 جنيه و 52.1709 جنيه للبيع.
وسجل الريال العماني للشراء 49.7716 جنيه و 51.0896 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
وسجل الريال القطري للشراء 5.0282 جنيه و 5.4038 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 27.274 جنيه و 27.7433 جنيه للبيع.