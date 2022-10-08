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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 8-10-2022

العملات- أرشيفية
العملات- أرشيفية

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، السبت 8 أكتوبر  2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

الدولار بكام النهارده| أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

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و جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت 8-10-2022 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

 

العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 19.61 جنيه، والبيع 19.67 جنيه.

اليورو شراء 19.0746 جنيه، والبيع 19.3081 جنيه.

الجنيه الاسترليني شراء 21.6808 جنيه، والبيع 22.0796 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.2515 جنيه، والبيع 14.3829 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.5643 جنيه، والبيع 2.5957 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 1.8227 جنيه، والبيع 1.8453 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 1.7434 جنيه، والبيع 1.7754 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.7006 جنيه، والبيع 19.9109 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 13.4832 جنيه، والبيع 13.5908 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 12.4622 جنيه، والبيع 12.6517 جنيه.

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، السبت 8 أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم السبت 8-10-2022  في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجل الدينار الكويتي للشراء 61.0314 جنيه و 63.4721 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 5.2048 جنيه و 5.2328 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.3356 جنيه و 5.3554 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 50.6718 جنيه و 52.1709 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 49.7716 جنيه و 51.0896 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 5.0282 جنيه و 5.4038 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 27.274 جنيه و 27.7433 جنيه للبيع.

 

 

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