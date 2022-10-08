بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث مروري بمطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث تصادم سيارة برصيف بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



واستقبلت مستشفى العلمين 4 مصابين وهم :

وليد رسلان حموده ٥١ سنة البحيره كدمات وسحجات بالجسم ، السيد عبدالله عبدالعزيز ٤٩ سنة البحيره كدمات وسحجات بالجسم

مصطفي عاطف جلال ٢١سنة الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم ، محمود رمضان كامل 21سنة الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.