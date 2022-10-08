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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث مروري بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة اثر حادث تصادم سيارة برصيف بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

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تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 

واستقبلت مستشفى العلمين 4 مصابين وهم : 
وليد رسلان حموده ٥١ سنة البحيره كدمات وسحجات بالجسم ، السيد عبدالله عبدالعزيز ٤٩ سنة البحيره كدمات وسحجات بالجسم
مصطفي عاطف جلال ٢١سنة  الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم ، محمود رمضان كامل 21سنة  الاسكندريه كدمات وسحجات بالجسم.

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