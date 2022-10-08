مديرية بيطري الشرقية تنفذ قافلة طبية مجانية بقرية السماعنة وتوابعها

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية السماعنة وتوابعها بمركز فاقوس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور مديري إدارات الرعاية التناسلية بالمديرية - تقنية المعلومات (مسئول حياة كريمة بالمديرية ومدير إدارة فاقوس البيطرية وعدد من أطباء المديرية و إدارة فاقوس البيطرية) وذلك لتقديم جميع الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 112 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والتنفسية والجراحة والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 77 رأس ماشـية ورش 489 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 568 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 535 طائر كما تم الفحص الظاهري والتأمين علي عدد 10 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 66 رأس ماشية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.