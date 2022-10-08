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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تنشر موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ والتي تعمم على مساجد الأوقاف بمحافظات الجمهورية.

ونشرت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الآخر 1444هـ ، على النحو التالي:
الجمعة الأولى : 28/ 10/ 2022 - أخلاقيات البيع والشراء.
الجمعة الثانية : 4 / 11 / 2022 - الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية.
الجمعة الثالثة : 11 / 11 / 2022 - التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره.
الجمعة الرابعة : 18/11/2022 - الكسب الحلال.

 

مقارئ الجمهور تشهد إقبالًا كبيرًا
 

وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، قام الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالمرور والمتابعة على مقارئ الجمهور، حيث أكد خلال جولته على مقرأة الجمهور بمسجد/ عبد الفتاح الحسيني بإدارة أوقاف وسط الجيزة أن مقارئ الجمهور تشهد إقبالًا كبيرًا، وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وتنافسًا في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة. 


جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تشهد تطورًا يسابق الزمن في برامجها الدعوية والقرآنية، وأن خدمة كتاب الله (عز وجل) في أعلى أولوياتها، وأن مقارئ القرآن الكريم تشهد إقبالًا غير مسبوق وتواكب العصر تشجيعًا على تلاوة القرآن الكريم وإتقانه وحفظه وفهم معانيه.
 

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