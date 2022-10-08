حارس الأرض وحامي المجموعة الشمسية في سماء مصر الآن

يظهر الآن كوكب المشتري (حارس الأرض وحامي المجموعة الشمسية) في سماء مصر، حيث يقترن القمر مع كوكب المشتري فى مشهد جميل وبديع ينتظره جميع هُواة الفلك والمُهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافرت لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة.

وقال الدكتور شرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن هواة ومحبي الفلك على موعد اليوم مع اقتران القمر مع كوكب المشتري (حارس الأرض و حامي المجموعة الشمسية) ، في مشهد مبهر لمحبي مراقبة الكواكب والنجوم حول العالم في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في سماء مصر .

وصرح الدكتور "تادرس" بأن كوكب المشتري (حارس الأرض و حامي المجموعة الشمسية) سوف يشاهد في السماء عند دخول الليل في اليوم السبت 8 أكتوبر وحتى غروبهما قبل شروق شمس اليوم التالي الساعة 5:15 صباحًا تقريبًا.

ولفت الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه لتتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المشتري حامي المجموعة الشمسية و حارس الأرض

وأطلق البعض على كوكب المشتري اسم "حامي المجموعة الشمسية" نتيجة إلى حجمه الهائل حيث انه يقوم بامتصاص الكثير من المذنبات ومنع اقترابها من باقي الكواكب خاصة الأرض وذلك بسبب جاذبيته العالية.

وأعلنت ناسا أنه لولا قوة جاذبية الكوكب الضخم (المشتري) لضربت النيازك كواكب المجموعة الشمسية باستمرار، وإن وجود كوكب المشتري يحمي بالفعل عطارد والزهرة والأرض والمريخ من الاصطدامات المتكررة للكويكب.

ويوصف كوكب المشتري بـ«حامي الكواكب» أو «منقذ المجموعة الشمسية»، حيث يخفض مستوى الخطر الذي يهدد كواكب المجموعة الشمسية، ويحمي الأرض من الكويكبات التي يمكن أن تصطدم بها، ويمتص التأثيرات التي يمكن أن تكون مدمرة للأرض، ويحميها من التعرض للأجرام السماوية التي قد تضربها.

وكانت قد نشرت صفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أحدث صورة لقمر كوكب المشترى (يوروبا) حيث أصدرت وكالة ناسا هذه الصورة الجديدة لقمر كوكب المشتري يوروبا في 5 أكتوبر 2022. وهي ، بشكل ملحوظ ، أول لقطة مقربة من هذا القمر منذ أكثر من عقدين .

ويعتقد أن يوروبا يحتوي على محيط سائل تحت قشرته الجليدية، وقد التقطت مهمة جونو التابعة لوكالة ناسا هذه الصورة في 29 سبتمبر 2022 ، أثناء قيامها بالتحليق بالقرب من القمر، وقد مرت المركبة الفضائية على مسافة 256 ميلاً فقط (حوالي 400 كيلومتر) فوق أوروبا، وعلى الرغم من أنها التقطت جزءًا فقط من قشرة يوروبا - إلا أنها في الواقع أوضح صورة ليوروبا تم الحصول عليها على الإطلاق.

أحدث صورة لقمر كوكب المشترى (يوروبا)

تغطي الصورة حوالي 93 ميلاً (150 كم) في 125 ميلاً (200 كم) من سطح أوروبا ، وتكشف عن منطقة متقاطعة مع شبكة من الأخاديد الدقيقة والتلال المزدوجة (أزواج من الخطوط المتوازية الطويلة تشير إلى معالم مرتفعة في الجليد). بالقرب من أعلى يمين الصورة ، وكذلك على اليمين وأسفل المركز.

كوكب المشتري

ويعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق فحجمه أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.