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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يتقدم على بطل السودان 1-0 في الشوط الأول

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم نادي بيراميدز علي هلال الساحل السوداني بهدف وحيد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 5 عن طريق فخر الدين بن يوسف من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وخرج دونجا للإصابة في الدقيقة 20 ودخل هشام محمد بدلا منه.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - محمود دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: محمود وادي.
 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود صابر - هشام محمد - دودو الجباس - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - أحمد سامي.

فيما خرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر.

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