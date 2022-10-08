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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بـ العيد القومي .. محافظ الغربية يفتتح معرض منتجات المرأة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بالصالة المغطاة بطنطا فعاليات الحفل الرياضي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالغربية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ ٢٢٤، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وشهد الحفل افتتاح المحافظ معرض المنتجات اليدوية الذي نظمته أندية الفتاة والمرأة، حيث أشاد رحمي بجودة المنتجات والمعروضات موجهاً مدير المديرية بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتسويق لتلك المنتجات.

كما شهد محافظ الغربية المباراة النهائية لكرة القدم بين فريقي مركز شباب سنبو الكبرى ومركز شباب الشين وذلك ضمن البطولة الرياضية التي نظمتها المديرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، حيث انتهت المباراة بفوز فريق مركز شباب سنبو الكبرى وحصوله على كأس البطولة، واختتمت الفاعلية بتسليم الجوائز لفرق كرة اليد والطائرة وتنس الطاولة الفائزة بالمركز الأول.

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 المحافظة وضعت برنامجا للاحتفال بالذكرى الـ ٢٢٤ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد من المشروعات ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية  ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ قوافل متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، فضلا عن المعارض والمسابقات، والندوات التثقيفية ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).

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