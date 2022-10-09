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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. افتتاح جناح جامعة عين شمس بمعرض تراثنا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن تجهيز جناح الجامعة بمعرض تراثنا للافتتاح  غدا بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، ويضم المعرض مجموعة متميزة من منتجات الطلاب الفنية، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمالIHub بجامعة عين شمس، و د.  وئام محمود نائب مدير المركز، وتحت اشراف وتنفيذ قسم التربية الفنية برئاسة الدكتورة نهى مصطفى عبد العزيز ووحدة الابتكار وريادة الأعمال IHub بكلية التربية النوعية برئاسة الدكتور أمل نصر الدين سليمان.

تم تجهيز جناح جامعة عين شمس بمعرض تراثنا للافتتاح بإذنوةبأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، ويضم المعرض مجموعة  متميزة من منتجات الطلاب الفنية.

والجدير بالذكر أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تقوم بتدشين الجامعة الأهلية الجديدة والتى تتضمن برامج دراسية متطورة مواكبة لمتطلبات سوق العمل على أحدث معايير التعليم العالمية.

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وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن تم تخصيص مساحة 189.58 فدان لإقامة جامعة عين شمس الأهلية، بطريق القاهرة - العين السخنة.

وأشار رئيس جامعة عين شمس الي أن الدراسة ستبدأ  بها في عدد من البرامج الحديثة والمتطورة، منوها أن موعد بدء الدراسة بالجامعة لم يحدد بعد ونأمل أن تكون 2023_2024.

وأشاد الدكتور محمود المتيني بالقيادة السياسية ، لافتا إلى أن جامعة عين شمس الأهلية هي فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

جامعة عين شمس أرض المعارض بالقاهرة الجديدة منتجات الطلاب الفنية وحدة الابتكار وريادة الأعمال IHub التربية النوعية

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