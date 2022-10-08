اليوم.. آثار عين شمس تشارك بورشة عمل اليونسكو عن التراث الثقافي وتغير المناخ

تشارك كلية الآثار جامعة عين شمس بورشة العمل التي ينظمها المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) عن "التراث الثقافي وتغير المناخ"، اليوم السبت بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يشارك بورشة العمل اسلام عزت مدرس مساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بالكلية، الدكتورة إسراء صابر مدير بحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، د فاطمة مصطفى مدير شؤون المتحف بمركز الطفل للحضارة والإبداع، هدير دهب خبير التراث و الدكتور سالم مصالحة خبير بالإتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ويدير المناقشة أيمن عبد المحسن مدير المشروعات بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة ، بمشاركة مجموعة من طلاب الكلية من كافة الأقسام .

وكان قد شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الألسن، بحضور الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة السابق، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن، الدكتورة ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة، الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة يمني صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمته توجه الدكتور محمود المتيني بالشكر لعميدة الكلية والوكلاء واعضاء هيئة التدريس علي جهودهم علي مدار الاربع سنوات بالرغم من التحديات التي واجهها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا وما تبعه من تعليق الدراسة، ألا إنه بالرغم من ذلك لم تتوقف عملية التطوير بالكلية، مؤكدا أن تعلم اللغات اصبح مهارة اساسية وليس ترفا للتأهيل لسوق العمل ومتغيراته المتسارعة.

كما طالب الطلاب بالشعور بالفخر والاعتزاز فإنهم أحفاد رفاعة الطهطاوي، وهنأهم بتخرجهم من كلية الالسن جامعة عين شمس ذلك الاسم العريق المقدر اقليميا وعالميا ، موصيهم بان يكونوا خير سفراء لجامعتهم، فقد تسلحهم بسلاح اللغة المطلوب فعليا في سوق العمل بكافة مجالاته وليس محصورا في الترجمة فقط.